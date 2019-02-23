Известный диетолог показала скрытый сахар в популярных продуктах 8 23.02.2019, 9:42

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Диетолог Анита Луценко показала скрытый сахар в популярных напитках и сладостях.

В своем Facebook она опубликовала фотографии латте со сливками, орехово-шоколадной пасты, энергетического напитка и т.д., на которых видно, сколько они содержат сахара.

"Прямо как для вас! На просторах интернета нашла фото популярных напитков и т.д. Смотрите, удивляйтесь, делайте выводы. Когда мы маленькие, за нас выбор делают родители — что давать, что не давать! Но сейчас мы взрослые и ответственность за еду несем только мы!" — написала она.