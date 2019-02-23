закрыть
23 февраля 2019, суббота, 12:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Василий Уткин: Глеб может заканчивать карьеру в БАТЭ еще лет 10

5
  • 23.02.2019, 9:49
  • 2,088
Александр Глеб

Белорусский футболист, безусловно, легенда.

Журналисты Антон Орех, Константин Похмелов и Василий Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» не обошли стороной возвращение на «Эмирейтс» Александра Глеба в матче «Арсенал» – БАТЭ. 

Орех: «Так что секса в Лондоне нет. Зато там прекрасно: Глеб вышел на замену. Видели этот момент? Глеб же в БАТЭ заканчивает. Я не помню этот момент, но видел видео».

Похмелов: «А ему сколько, 38?»

Уткин: «Глеб может заканчивать карьеру в БАТЭ еще лет 10. Совершенно спокойно. До тех пор, пока для него это не станет хуже, чем секс». 

Похмелов: «Василий, остановись! Я твою симпатию к белорусским клубам хорошо помню, но остановись».

Уткин: «Глеб, безусловно, легенда «Арсенала».


популярное за неделю

Мнение

«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип
Провальный пикник в горах
Провальный пикник в горах Валерий Карбалевич
«Пересвет» с голым задом
«Пересвет» с голым задом Виталий Портников
Бессилие всесилия
Бессилие всесилия Лилия Шевцова