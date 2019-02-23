Будущий кардиолог из Нигерии собирается представить Беларусь на «Евровидении» 6 23.02.2019, 10:28

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Фото: onliner.by

Если ты можешь жить в Нигерии, то сможешь жить везде, говорит музыкант.

Обычно мы ходим на белорусский отбор на «Евровидение» с закрытыми глазами и с минимальной погрешностью можем назвать тех, кто поет там в микрофон, на слух. В этот раз что-то пошло не так, и глаза пришлось открыть: оказалось, что перед нами неизвестный персонаж с красивым именем Эммануэль. Он приехал в Беларусь из Лондона учиться на кардиолога, а теперь может представить страну на конкурсе в Тель-Авиве. А еще он очень круто поет, пишет onliner.by.

Все случится уже в начале марта: в студии Белтелерадиокомпании сойдутся десять финалистов национального отбора на «Евровидение» и будут петь. На общем фоне чьих-то протеже и им сочувствующих выделяется вот этот парень — красавец Эммануэль, который приехал в Беларусь несколько лет назад и сейчас учится в Витебске. Он тоже хочет на «Евровидение» со своим товарищем Сашей, с которым они уже около года делают музыку. Парни решили, что вот сейчас как раз пришло время выйти из тени. Если вы не помните, как это было на отборе, то мы вам сейчас напомним.

«Если ты можешь жить в Нигерии, то сможешь жить везде»

Эммануэль — простой, улыбчивый и скромный парень, который нехотя рассказывает нам свою биографию.

Фото: onliner.by

— Детство в Нигерии? Эм… Спокойное. У меня верующая семья, и я всегда ходил в церковь. Учеба… Ничего такого. В Нигерии есть и очень бедные люди, и достаточно богатые. Слава богу, у меня все было неплохо,— смеется Эммануэль, и остановить его можно с трудом. — С 5 лет я пел в церковном хоре. Еще у меня есть три брата и одна сестра — она самая младшая. Сейчас мы все живем в разных странах: сестра — в Англии, братья — во Франции, Канаде и Нигерии. А я — тут. Всегда так получается. Наступает время, когда нужно создавать свою семью, и все уходят каждый в свою сторону. Тем более что мама жила в Лондоне, а папа — бизнесмен и всегда путешествовал. Сейчас в Лондоне живет сестра с мужем, брат тоже жил там, но потом зачем-то переехал в Париж. А я восемь лет прожил в Лондоне и приехал сюда учиться.

Эммануэль прожил с семьей в Лондоне восемь лет, но почему-то всегда хотел побывать и поучиться в Восточной Европе. В итоге обратился в агентство, которое должно было помочь ему подыскать необходимые условия. Агентство подыскало Витебск.

Фото: onliner.by

— Честно скажу, я не выбирал Беларусь, потому что до этого не знал эту страну и хотел в Украину или Россию. Мне помогало агентство, и так получилось. И вот я приехал в Витебск… Да, Беларусь очень сильно отличается от Англии. Там вообще совсем другой стиль жизни, и музыка тоже другая. Но не скажу, что мне было очень сложно привыкнуть. Если ты можешь жить в Нигерии, то сможешь жить везде.

Фото: onliner.by

Самое сложное, с чем я столкнулся, — это язык. До этого я не знал русский, и было очень трудно сначала учить, а потом разговаривать на нем. Но люди очень классные, хотя общаться было проще со старшим поколением, чем с людьми нашего возраста. Люди постарше все принимают… не знаю, как чудо какое-то! Помню, снимал в Витебске квартиру на четвертом этаже, а на третьем жила бабушка. Она постоянно приходила ко мне в гости, ухаживала за мной: «Сынок, ты покушал? Вот самогонка, если нужно!»

В Витебске Эммануэль учится на кардиолога. Почему? Объяснение у него очень поэтичное, поэтому особо чувствительных и впечатлительных читателей мы просим закрыть ладошкой вот это место на экране.

— Я всегда любил все, что связано с сердцем. И если ты поешь, то тебе нужно отдавать свое сердце. И если хочешь кому-то помогать, ты тоже отдаешь сердце.

— А почему Витебск? — не выдерживаем мы и задаем вопрос, который уже наверняка мучит и вас.

— Я всегда любил спокойствие. Даже когда мы приезжаем в Минск, я Саше постоянно говорю: «Когда мы уже обратно в Витебск?» Витебск — более спокойный город, у меня там друзья. Я его полюбил, как только приехал. Мама очень сильно переживала и очень хотела, чтобы я вернулся в Лондон. Но я приехал туда, побыл с ней немножко, а потом вернулся. Для меня Витебск — это мой дом. Там люди, которые меня очень сильно любят и всегда переживают за меня, если что-то не так. Я могу чувствовать себя очень комфортно рядом с этими людьми.

«Он еле говорил на прослушивании, а потом как запел!»

С Сашей Эммануэль познакомился уже в Витебске. Вообще, если вы музыкант и из Витебска, то Сашу знаете наверняка, потому что в местной тусовке он персонаж известный.

Фото: onliner.by

— У меня в Витебске до недавнего времени была студия звукозаписи, — рассказывает парень. — Сейчас мы ее закрыли и хотим перебраться в Минск. Я знаю всех местных музыкантов: играл в разных группах и работал со многими из них. Мы просто тусовались, пересекались. Я увидел Мирекса (под псевдонимом Mirex делает музыку Эммануэль. — Прим. Onliner), когда писали трек с другими ребятами, и я попросил его сделать что-нибудь совместное. Я давно пишу электронную музыку, и мы решили попробовать что-то с ним. До этого я пытался наладить отношения с зарубежными лейблами, но все никак не получалось, а буквально в декабре мы записали свой первый трек на одном не очень мажорном лейбле в Лос-Анджелесе. Теперь можно хвастаться перед друзьями тем, что нас слушают в Америке. Потом мы сделали еще пару треков и записали один из них в феврале в Великобритании. А теперь решили по приколу съездить на «Евровидение» и сделали форматный трек.

Сам Эммануэль поет с раннего детства, но говорит, что до старшего брата ему далеко — вот он действительно талантище!

Фото: onliner.by

— У меня верующая христианская семья. Папа и мама пели в хоре и хотели, чтобы мы тоже этим занимались. Тае получилось, что я не единственный в семье пою и играю на инструментах. Но круче всех — старший брат. Он умеет играть почти на всех инструментах и очень-очень хорошо поет. Я всегда завидовал его голосу!

— А ты знаешь, что многие белорусы сейчас завидуют тебе? — спрашиваем мы.

— Не знаю, не знаю! — отводит взгляд стеснительный Эммануэль.

— Мирекс еле говорил на прослушивании, — подливает масла в огонь Саша.

— То есть ты пел без голоса?

— Да.

Фото: onliner.by

— А здоровый поешь еще лучше?

— Ну… Думаю, да.

— Когда дело дошло до припева с высокими нотами и он запел, у меня отлегло, — говорит его напарник. — Мирекс очень волновался и переживал, и я его настраивал: «Давай! Ты молодец. Ты очень хорошо поешь!» Я почти перешел черту, когда просто готов был уйти оттуда без выступления.

«Обожаю Макса Коржа, он поет с душой!»

Вообще, с «Евровидением» у этих парней все получилось как-то неожиданно. Говорят, мол, решили наконец засветиться и написали под это дело форматный трек. А он неожиданно взял и всем понравился. Не верите? Ну тогда посмотрите на народное голосование у нас на сайте.

Фото: onliner.by

— Это было наше первое публичное выступление, — говорит Саша. — Это был студийный проект, который планировался еще год назад, но случился только осенью. Хотели налаживать контакты на Западе: вдруг какой-то лейбл нами заинтересуется? Сейчас есть возможность поехать выступать в Европу, но не за большие гонорары. Я искренне этого хочу, а Мирекс говорит, что пока этого не планирует. Но мне кажется, что он немного лукавит.

Эммануэль хитро посматривает на своего партнера по проекту. У него какой-то свой план, но он молчит и вместо этого признается в том, чего не может представить себе ни один белорус из ныне живущих.

— Когда я жил в Лондоне, то ничего не слышал про «Евровидение». Только здесь узнал, что есть такой конкурс. Смотрел его, когда победила Кончита Вурст, а еще когда Беларусь представляли NaviBand. Мне очень понравилось: я люблю все конкурсы, связанные с пением. Я люблю все, что связано с музыкой, люблю учиться чему-то новому. Музыка — это большой язык, в котором есть множество стилей, и здесь всегда можно получить новые знания. Нужно стремиться к этому и становиться круче.

Фото: onliner.by

Вообще, про белорусских артистов я знаю не очень много, но обожаю Макса Коржа: его стиль, голос. Я чувствую, что человек поет с душой, а не просто так. Это то, что мне нравится. Есть люди, у которых реально классный голос, но они просто поют. Лучше, когда ты поешь и люди чувствуют, что ты делаешь это с душой. Даже если они не знают слова, они могут понять, о чем ты поешь. Это какая-то связь.

На отборе на «Евровидение» я послушал достаточно много участников. Те, про кого я думал, что вот он точно должен пройти в финал, в итоге туда прошли. Помню, я услышал Michael Soul и понял: «Вот этот чувак точно пройдет». То же самое было с Евой Коган, Зеной, Себастьяном Роосом и Napoli. Когда ты слышишь музыку, ты всегда что-то чувствуешь.

Фото: onliner.by

— Мы узнали, что прошли, в поезде, — рассказывает Саша. — Мне позвонила моя жена, а Мирексу — подруга. Мы уже ехали в Витебск, и до нас дозвонились под Оршей. Потом оказалось, что нам нужно быть на жеребьевке. В итоге отправили своего представителя, который передал всю информацию.

— У вас вообще есть план на финал? — задаем уже наконец вопрос в лоб.

— План? План — хорошо выступить и спеть лучше, — говорит Саша. — Мы не планируем какой-то грандиозный перфоманс. Наверное, жалеем на это денег, потому что сами себе продюсеры. А еще важно не заболеть перед выступлением…

— Да-да, это самое главное, — как настоящая поп-звезда, резюмирует Эммануэль.

— Что будет, если вы вдруг поедете в Тель-Авив?

— Чудо, — включает скептика витеблянин.

— Ну, что будет… Мы будем еще работать и постараемся петь лучше. Нужно к этому стремиться и думать о том, что мы можем представить страну. Мы очень серьезно об этом думаем. Если делать, то делать хорошо, — вдумчиво добавляет его нигерийский друг.

Вообще, Эммануэль про свои планы говорит максимально таинственно и сообщает только вкратце.

Фото: onliner.by

— Сейчас мне придется приехать в Минск в интернатуру, а после универа я хочу выучить немецкий язык и поехать работать в Германию. Но эта жизнь изменчива, и возможно все. Я не исключаю, что могу и остаться в Беларуси. Можно работать и здесь.

— А вдруг ты станешь здесь большой звездой? — улыбается Саша.

— Ну да, ну да, — думает о чем-то своем звезда.