Северная Корея просит ООН помочь с продовольствием 20 23.02.2019, 10:31

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Стране не хватает базовых продуктов питания - риса, пшеницы, картофеля и сои.

Северная Корея попросила ООН о гуманитарной помощи из-за нехватки продовольствия в стране. Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дуярич, сообщает DW.

По его словам, в 2019 году КНДР может не хватить 1,4 миллиона тонн продуктов питания. Речь идет в частности о рисе, пшенице, картофеле и сое.

В ООН заявили, что поддерживают контакт с Пхеньяном, чтобы иметь возможность своевременно обеспечивать гуманитарные потребности населения.

По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ за декабрь 2018 года, почти 11 миллионам жителей Северной Кореи не может быть гарантировано полноценное обеспечение продуктами питания при общем количестве населения страны 25 миллионов человек.

При этом около трех миллионов человек из группы риска - дети и молодежь в возрасте до 18 лет, которые не имеют доступа к жизненно необходимым вещам, таким как вода, сантехническое оборудование и предметы гигиены.

Ожидается, что такие темы, как снабжение Северной Кореи продуктами питания, экономическая помощь стране и ослабление санкций будут обсуждаться на саммите между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, который состоится 27 и 28 февраля 2019 года во Вьетнаме.