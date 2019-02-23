Белорусы переходят к «сберегательной модели поведения» 2 23.02.2019, 10:40

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Фото: БелТА

Прогноз курса рубля на неделю с 25 февраля по 1 марта.

Возможно дальнейшее снижение курса доллара на БВФБ на 0,5-1% на фоне небольшого укрепления российского рубля. Уже в понедельник 25 февраля курс доллара может уменьшиться на доли процента, пишет «Белрынок».

На прошедшей неделе средневзвешенный курс доллара США на Белорусской валютно-фондовой бирже изменился примерно в соответствие с ожиданиями, то есть уменьшился на 1,2% – до 2,1402 рублей за доллар 22 февраля.

Средневзвешенный курс евро также уменьшился, но не так значительно, как ожидалось, а всего на 0,6%, составив 22 февраля 2,4287 рублей за евро.

А средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,5% и достиг 3,267 белорусских рублей за 100 российских рублей.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля как и прогнозировалось, сократилась, хотя и в меньше степени, чем ожидалось: на 0,2%. Объем торгов валютами на бирже в среднем за день составил 47,6 млн. рублей против 63,1 млн. рублей на предыдущей неделе.

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Сокращение объемов торгов при одновременном снижении стоимости корзины указывает на снижение как спроса, так и предложения валюты на бирже.

Состояние с рублевой ликвидностью в белорусских банках на прошедшей неделе существенно не изменилось. На прошедшем 20 февраля аукционе по размещению облигаций Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, спрос составил 609,78 млн. рублей против 706,64 млн. рублей на предыдущем аукционе 13 февраля. Размещено облигаций было на 609,78 млн. рублей. Ставку отсечения Нацбанк не менял (9,9888% годовых), осталась без изменения и средневзвешенная ставка (9,9783%).

Темпы снижения стоимости валютной корзины пока остаются ниже, чем а аналогичном периоде год назад. Это может объясняться снижением избытка валюты в банковской системе, а также ростом склонности жителей Беларуси к сбережениям, в первую очередь валютным.

Это хорошо видно по результатам аукционов Нацбанка по размещению долларовых облигаций со сроком обращения, равным 1 году. На последнем аукционе, проведенном 19 февраля, спрос составил 85,04 млн. долларов, тогда как на аналогичном аукционе 27 февраля 2018 года спрос был примерно в полтора раза выше и равнялся 132,94 млн. долларов. Размещено 19 февраля было ценных бумаг на 70,45 млн. долларов, а год назад Нацбанк привлек 100 млн. долларов. Таким образом, объем привлечения средств Нацбанком значительно снизился, и это при том, что средневзвешенная ставка на аукционе 19 февраля увеличилась до 3,8997% годовых с 3,7323% год назад.

Кроме того, в текущем году белорусские компании лишились дохода от реэкспорта российских темных нефтепродуктов, который они имели в прошлом году. Речь идет о довольно внушительных суммах, так как их потеря даже сказалась на темпах роста белорусского ВВП. Министр экономики Дмитрий Крутой на прошедшей неделе сообщил, что практически все отрасли экономики страны дали положительный результат в прирост ВВП, но ухудшилась ситуация в оптовой торговле, что объясняется ограничением торговли темными нефтепродуктами, импортируемым из России.

В январе также сократились затраты белорусских предприятий на покупку машин и оборудования (на 15,2% – до 511,5 млн. рублей), что снижает спрос на валюту. Но пока неясно, насколько это серьезно и чем вызвано.

В целом, похоже, что снижение стоимости валютной корзины в текущем году будет, вследствие возможного перехода населения и предприятий к сберегательной модели поведения (с акцентом на накопление валюты), по-видимому, не столь значительным, как в 2018 году. На текущей неделе можно ожидать снижения стоимости валютной корзины на 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Европейская валюта на рынке форекс на прошедшей неделе сумела немного восстановить свои позиции и подняться выше уровня 1,13 долларов за евро. Но это произошло благодаря США, которым удалось обеспечить некоторый прогресс на торговых переговорах с Китаем. Представители как китайской, так и американской сторон сообщили о сближении позиций. Этот фактор может поддержать евро и на текущей неделе, так как 1 марта истекает срок, до которого США обещали не повышать таможенные пошлины на китайский импорт. Так как президент США Дональд Трамп на этот раз настроен позитивно, можно ожидать, что даже если соглашение к этой дате достигнуто не будет, он продлит мораторий.

Если не считать данного фактора, больше аргументов в пользу евро не видно. В США на прошедшей неделе был опубликован протокол с январского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), из которого стало ясно, что большинство членов комитета не готово приступить к снижению ставок, в то время как от планов по дальнейшему сокращению баланса ФРС многие готовы отказаться уже в текущем году. Содержание протокола оказалось немного жестче, чем ожидали эксперты, поэтому он поддержал курс доллара.

Европейский Центробанк на прошедшей неделе опубликован протокол последнего заседания ЕЦБ. Оказалось, что там обсуждалась идея возобновления программы долгосрочных кредитов для банков (TLTRO), реализуемой банком с 2014 по 2017 годы. Тогда эта программа привела к обвалу курса евро против доллара, к такому же эффекту она может привести и на этот раз.

Таким образом, с точки сравнения денежных политик ФРС и ЕЦБ, более предпочтительными в среднесрочной перспективе кажутся позиции доллара. Да и негативного влияния брекзита на евро никто не отменял. Однако на текущей неделе курс евро может вырасти в связи с ожидаемыми позитивными новостями о ходе торговой войны США и КНР. В этом случае возможен подъем курса евро на рынке форекс на 0-0,5%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Российский рубль на прошедшей неделе укрепился по отношению к доллару и евро, что отчасти было вызвано, как и в случае с евро, информацией об успехах переговоров США и КНР. Этот же фактор поддержал и цены на нефть на мировом рынке, что также пошло в зачет российскому рублю.

Поддержку рубль получил и со стороны российских экспортеров, которые продавали валюту для проведения налоговых платежей. В то же время, угроза санкций со стороны США на время отошла на второй план ввиду отсутствия новых действий американцев.

Налоговый период в России на текущей неделе вошел в завершающую фазу, и 28 февраля предприятиям предстоит завершить выплату налога на прибыль. В связи с этим курс доллара на Московской бирже может снизиться в еще большей степени. Помешать этому могут только новые претензии США к России, появление которых вполне возможно, так как на текущей неделе должен быть частично обнародован закрытый доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о России. Кроме того, продолжается история с задержанием руководителей инвестиционного фонда Baring Vostok.

Таким образом, в отсутствие политических событий, на текущей неделе можно ожидать снижения курса доллара на Московской бирже примерно на 0,5-1%. Но велика вероятность, что какие-то события все-таки произойдет, что остановит ослабление доллара против рубля.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

С учетом сделанных прогнозов, можно ожидать, что на текущей неделе курс доллара на БВФБ снизится еще примерно на 0,5-1%. Доллар окажется самой слабой валютой, но в перспективе нескольких недель он может с лихвой отыграть потери.

Прогноз на понедельник 25 февраля

На Московской бирже в пятницу 22 февраля курс доллара снизился примерно на 0,2% и составил при закрытии торгов 65,4075 российских рублей за доллар.

А на рынке форекс курс евро против доллара во второй половине торгового дня 22 февраля после небольших колебаний в итоге почти не изменился и составил 1,1332 долларов за евро.

Такая динамика позволяет ожидать небольшого снижения курса доллара на открытии торгов валютами на БВФБ 25 февраля (на доли процента).