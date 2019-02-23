Политолог рассказал, кто может вмешаться в борьбу Зеленского, Порошенко и Тимошенко за второй тур 1 23.02.2019, 10:42

1,809

Владимир Фесенко

Для этого кандидат в президенты Украины должен совершить «рейтинговый подвиг».

Политолог Владимир Фесенко рассказал Радио НВ, кто может вмешаться в борьбу лидеров рейтинга Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко за выход во второй тур президентских выборов.

По его словам, такое возможно, если кто-то из второй тройки президентского рейтинга, в которую входят Юрий Бойко, Анатолий Гриценко и Олег Ляшко, совершит такой же "рейтинговый подвиг", как Владимир Зеленский.

В то же время, Фесенко отметил, что такая ситуация маловероятна. Политолог считает, что рейтинг кандидата Юрия Бойко может вырасти, если по какой-то причине от участия в выборах откажутся Евгений Мураев и Александр Вилкул и поддержат его кандидатуру. Фесенко добавил, что до второго места в рейтинге Бойко не хватает около 10% и "это уже многовато".

По мнению политолога, в рейтинге может подняться и Анатолий Гриценко при условии, что его поддержат Андрей Садовый, сняв свою кандидатуру, а также если его публично поддержит лидер музыкальной группы Океан Ельзы Святослав Вакарчук.

"Я, например, сам сталкивался с людьми, которые выбирают между Зеленским и Гриценко. И если в такой комбинации поддержит Гриценко и Садовый, и Вакарчук, то, конечно же, это может увеличить шансы Гриценко", - отметил политолог.

Напомним, согласно последнему опросу Центра Разумкова, за Владимира Зеленского намерены проголосовать 19% тех, кто намерен участвовать в выборах, за действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать 16,8% украинцев, за лидера Батькивщины Юлию Тимошенко - 13,8%. Кроме того, лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко готовы поддержать 7,3% опрошенных, члена Оппозиционной платформы - За життя Юрия Бойко – 7,1%, Олега Ляшко – 4,8%. Другие кандидаты набирают менее 3%.