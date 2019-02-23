«Закрывают почту нашим людям бедным - последнее, что есть» 2 23.02.2019, 11:18

фото из открытых источников

Почта в белорусской деревне - не только место получения газет и письменной корреспонденции.

Это еще магазин и так называемый центр банковских услуг: здесь сельчане приобретают продукты, получают пенсии, делают коммунальные платежи. Но в поселке Острово Слонимского района Гродненской области местные власти решили ее закрыть.

Сельчане собрали более сотни подписей к районной администрации, протестуя против закрытия почты. На борьбу их вдохновляет удачный опыт: недавно совместными усилиями они не позволили закрыть баню, передает «Белсат».

«Закрывают почту - нашим этим людям бедным... никуда. Школу закрыли, сад закрыли - последнее, что есть. Ничего не остается - только умирать», - говорят местные жители.

«Нужна почта: коммунальные надо платить, газету нужно выписать, то приобрести. Пусть тогда и ФАП, и клуб, и магазин закрывают. Почему они себе не позакрывали ничего? У них все условия, а у нас забирают последнее. Как нам жить дальше? Нет никакого жизни», - жалуются люди.

«И так зарплаты нет, нужно последние отдавать, чтобы заехать куда-то. А чтобы доехать еще надо время - значит надо не идти на работу», - возмущаются жители Острово.

Уже несколько лет здесь закрыты школа и детский сад, а с начала года перестала работать ферма и механизаторская мастерская. Вся работа и образование сейчас - в шести километрах, в деревне Межевичи.

«В деревне у нас все позакрывали: и фермы, и все - только в Межевичах. У нас и ферма, и мастерские были - все закрыто, ничего нет, хотя здесь считается агрогородок».

«Вот, пожалуйста, два сада, школа - все позакрывали. И вот стоят здания - все им, они уже непригодны ни к чему. А почему, чтобы на месте не были и садик, и школа? Сейчас почту закроют, ФАП закроют, все закроют - ничего не будет. Так это же ненормально!»- говорят жители Острово.

Тем временем в Острово остаются более двух сотен жителей. Пенсионеров - около 90, молодежи - все меньше. Задерживаться здесь мало кто хочет.

«У меня за спиной школа, где было много детей, рабочие места учителям были. А теперь душа болит за нашу деревню, так как люди уезжают семьями, так как негде работать, а зарплаты низкие - по двести рублей и уезжают, оставляют такие хорошие дома», - говорит социальная работница и местная жительница Данута Евхуто.

Бесхозяйственность - так характеризуют положение в Острово местные активисты.

«Рабочих мест нет. Власть не заботится о создании рабочих мест. Просто люди брошены на выживание: как хотите, так и выживайте. При этом их еще и лишают возможности заплатить государству даже те же коммунальные услуги», - возмущается член независимого профсоюза РЭП Михаил Сошко.

В ответ на возмущение жителей из Слонима обещают направить в деревню передвижную почту-автолавку. Но сельчане пообещали к ней даже не