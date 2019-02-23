В Польше выросли объемы розничной торговли и промышленного производства
- 23.02.2019, 11:21
Развитие экономики в Польше сохраняет положительные тенденции.
Объемы розничной торговли в Польше в январе выросли на 6,6% в годовом исчислении. Об этом сообщило Главное статистическое управление страны, передает radiopolsha.pl.
По мнению экономистов, опубликованные данные свидетельствуют о сохранении положительной тенденции в рамках потребления в Польше.
Главное статистическое управление также обнародовало данные о росте объемов промышленного производства в Польше в январе, который составил на 6,1% в годовом исчислении.