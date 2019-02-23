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В Польше выросли объемы розничной торговли и промышленного производства

  • 23.02.2019, 11:21
Фото: agencja gazeta

Развитие экономики в Польше сохраняет положительные тенденции.

Объемы розничной торговли в Польше в январе выросли на 6,6% в годовом исчислении. Об этом сообщило Главное статистическое управление страны, передает radiopolsha.pl.

По мнению экономистов, опубликованные данные свидетельствуют о сохранении положительной тенденции в рамках потребления в Польше.

Главное статистическое управление также обнародовало данные о росте объемов промышленного производства в Польше в январе, который составил на 6,1% в годовом исчислении.


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