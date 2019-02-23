Опасный носитель кремлевских тайн Вадим Зайдман

23.02.2019, 11:49

Виктор Янукович

Янукович слишком много знал.

Виталий Портников в статье "Бесполезная крыса" в новом свете представил бегство свергнутого президента Януковича из Украины. Согласно этой версии, "Януковича из Киева не Майдан выгнал, а Путин выманил". Виктор Федорович ведь не сразу бежал в Россию, сначала он метался по Украине в расчете получить убежище и поддержку. Автор напоминает хронологию этих метаний: сначала Янукович бежал в Харьков — вроде бы оплот сопротивления Майдану, — но вернувшиеся из Москвы губернатор Михаил Добкин и мэр Геннадий Кернес, ярые противники революции, неожиданно отказали беглому президенту в поддержке. Затем он кидается в Донецк, свою вотчину! Но после таинственного разговора с Ренатом Ахметовым бежит из Донецка в Крым. "Ловушка захлопывается", — резюмирует Портников.

Эта версия, что Януковичем после свержения все время кукловодил Путин, выманивая его в Россию, — конечно, красивая и сенсационная и, в общем, очень похожая на правду. Но у меня только одно недоумение, которое несколько подрывает доверие к этой гипотезе: почему Портников поделился своим откровением только сейчас, спустя пять лет?

И по деталям.

"Он (Путин. — В. З.) уже пытался проделать такой же фортель в 2004 году, когда подобное предложение было, по информации моих источников, сделано во время первого Майдана Леониду Кучме — уехать из восставшего Киева в спокойный Харьков и там провести передачу власти "преемнику" Януковичу. Многоопытный Кучма, разумеется, отказался — а то бы и он оказался в результате в Ростове, а Крым с Донбассом оккупировали бы на 10 лет раньше".

Я понимаю желание автора выстроить не только красивую, но и строгую схему событий (своей строгостью прежде всего и красивую), но все-таки нельзя это делать в ущерб фактам и здравому смыслу. Во время Оранжевой революции Путин никак не мог таким же образом планировать выманить в Россию Кучму с прицелом оккупировать Крым и Донбасс еще тогда — по той простой причине, что, во-первых, российская армия в 2004 году была в ненамного лучшем состоянии, чем украинская в 2014-м, а, во-вторых, и главное — режим еще не так заматерел, у Путина еще не настолько поехала крыша, чтобы решиться на такую авантюру.

Все-таки фашистские режимы прогрессируют постепенно — даже Гитлер начал мировую войну только спустя шесть лет после прихода к власти. В 2004 году у Путина еще не было всей полноты диктаторской власти в России, еще что-то там вякала оппозиция, еще не все независимые телеканалы были подмяты под себя. И главное: Путин не мог знать, как к его агрессии — причем сходу против огромной Украины, находящейся в Европе! — отнесется мировое сообщество. К его агрессивным выходкам это славное мировое сообщество следовало приучать постепенно — яд, чтобы организм к нему привык, нужно давать маленькими дозами.

Обратите внимание: даже в 2008 году Путин (формально — Медведев) еще не рискнул двинуть армию на Тбилиси и оккупировать всю Грузию, хотя маленькая Грузия была бы, конечно, несравненно более легкой добычей, нежели Украина. И, кстати, вялая, импотентная реакция мирового сообщества на его грузинскую авантюру и показала Путину (как Мюнхенское соглашение — Гитлеру), что у него развязаны руки. И тогда, может быть, он и начал подумывать о своей "Барбароссе" в отношении Украины. А в 2004 году Путин такого ценного опыта и знания еще не имел.

Далее.

Вывод Портникова — "пойманная крыса оказалась практически бесполезной" — противоречит всему сказанному им в статье выше. Автор сам пишет, что Путин заманил Януковича в ловушку с тем, чтобы тот "подписал представление о назначении на место крымского премьера уже поставленного руководить процессом отделения полуострова Сергея Аксенова. Чтобы обратился с просьбой о введении войск. Чтобы с его помощью можно было поставить вопрос о незаконности украинского руководства и оккупировать половину страны, а то и дойти до Киева и установить там наконец-то "правильную" власть". Одним словом, чтобы беглый президент легитимизировал все, что Путин сочтет нужным предпринять в отношении Украины. Точно как в охранной грамоте, выданной кардиналом Ришелье Миледи, жаждавшей расправиться с д’Артаньяном: "То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства". Путину, жаждавшему расправиться с Украиной, нужна была такая своего рода "записка" от Януковича — прежде всего, чтобы не выглядеть таким уж откровенным разбойником в глазах мирового сообщества.

И большинство пунктов Янукович, легитимный с точки зрения Путина президент Украины, выполнил — а то, что Путину не удалось дойти до Киева и установить там свою власть, это уже не "вина" Януковича и даже не вина Путина. А так — все агрессивные действия России освящались "незаконно смещенным законно избранным президентом Украины", и с просьбой "использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины" Янукович к Путину обратился. Так почему же он оказался бесполезной крысой? Крысой, спору нет, но очень даже полезной!

Так что, возможно, Портников прав, что Путин сознательно выманил Януковича в Россию, но в этом случае он в целом выполнил возложенную на него миссию, правильно сыграл свою роль. Кстати, еще одна возможная причина "захвата" Януковича — нейтрализация, похоже, очень опасного для Путина свидетеля; мы же не знаем, носителем каких тайн, относящихся к периоду Майдана, "переговорам" Януковича в Москве, когда Путин вызывал его на ковер, был свергнутый президент.

Портников пишет, что Янукович сам бежал из Донецка в Крым после разговора с Ахметовым. А в "Википедии" этот момент представлен несколько по-другому: "Янукович тем временем из Харькова тайно направился в Донецк. В ночь с 22 на 23 февраля российскими спецслужбами была проведена операция по эвакуации Виктора Януковича и членов его семьи в безопасное место на территории Крыма, а вскоре после того он был тайно перевезён на территорию РФ".

То есть спецслужбы России не оставили Януковичу никакого выбора: они не выманивали, а, по сути, захватили в плен слишком много знающего свидетеля — кстати, законного, с точки зрения Путина, президента Украины.

По очень похожему, правда, более мягкому сценарию (полюбовному соглашению между Москвой и Тбилиси) был после Революции Роз в Грузии вывезен в Москву из Батуми многолетний руководитель Аджарии Аслан Абашидзе. И, возможно, нынешние венесуэльские события закончатся тем, что Николас Мадуро также будет вывезен в Россию — поскольку он, возможно, еще более опасный носитель кремлевских тайн, чем Янукович.

Правда, как обеспокоенно напоминает Виктор Федорович своему венесуэльскому коллеге и товарищу по несчастью — "Ростов не резиновый!"

Вадим Зайдман, kasparov.ru