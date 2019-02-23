Участок улицы Янки Купалы в Минске закрыт для движения: как пойдет транспорт 23.02.2019, 12:10

Открыть дорогу обещают только в мае.

Временный автобусный маршрут №929 "ДС Калиновского - Комаровский рынок" организован в Минске на время закрытия для движения участка ул. Я. Купалы, сообщили БелТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Трасса автобуса совпадает с действующей трассой троллейбуса №29 с изменением на участке от ул. Сурганова (она продолжается по Куйбышева, просп. Машерова, ул. Богдановича, Хоружей, Куйбышева в прямом направлении, в обратном - по Куйбышева, Сурганова и далее по троллейбусному маршруту).

Как сообщалось, с сегодняшнего дня движение всех видов транспорта по улице Янки Купалы на участке от улицы Максима Богдановича до Куйбышева закрывается на время строительных работ. Также ограничивается движение по улице Богдановича - будет организовано только по одной полосе в каждом направлении.

Для увеличения пропускной способности участок проезжей части улицы Богдановича от моста через реку Свислочь до улицы Архитектора Заборского, а также пересечения с улицей Янки Купалы будут расширять. Дорожники будут работать в три смены, чтобы завершить строительство в мае (ориентировочное время окончания).

Вносятся изменения в работу следующих маршрутов: автобусы №24 со стороны улицы Л. Беды поедут по Куйбышева, Хоружей, Богдановича, со стороны улицы Немига - по М. Богдановича, просп. Машерова, Куйбышева с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке в обоих направлениях.

Маршрут автобуса №57 от ДС Восточная временно организуется по улицам Пулихова, Первомайской, Янки Купалы, просп. Независимости (с отнесенным разворотом на пл. Победы при движении в направлении КП Семашко), улицам Городской Вал, Немига и далее по маршруту в обоих направлениях со всеми промежуточными остановками кроме "пл. Победы", "просп. Независимости".

Движение троллейбусов №29 организуется от улицы Кузьмы Чорного до ДС Лермонтова по ул. Сурганова, пл. Бангалор, ул. Богдановича, Немига, просп. Дзержинского, улицам Щорса, Люксембург, Лермонтова в прямом направлении, в обратном - по улицам Либкнехта, Хмелевского, Люксембург, Щорса, просп. Дзержинского, улицам Немига, Богдановича, Сурганова и далее по маршруту.

Временный маршрут переименован в №29А "ДС Калиновского - ДС Лермонтова" Троллейбусы №40 поедут со стороны ул. Немига до ДС Карастояновой по ул. Богдановича, пл. Бангалор, ул. Сурганова, Карастояновой в обоих направлениях.

Троллейбусный маршрут №12 отменяется.

Увеличится количество подвижного состава на автобусных маршрутах №24 и №38, на троллейбусном маршруте №22.

По проездным документам или единым проездным на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта троллейбус, можно без дополнительной оплаты ездить в автобусах маршрутов № 24, 44, 59, 91, 136, 929 на дублируемых и изменяемых участках до 1 марта 2019 года.

Кроме того, временно исключается из транспортного обслуживания остановочный пункт "Коммунистическая" по улице Куйбышева. Ближайшие альтернативы - "Коммунистическая" и "Оперный театр" по улице Богдановича.