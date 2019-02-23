Ночью в Минске горело семейное общежитие

Ночью в Минске горело семейное общежитие1
- 23.02.2019, 12:22
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Семь человек в больнице, из них четверо — дети.
Ночью в Минске загорелось одна из комнат семейного общежития в переулке Софьи Ковалевской. Пострадали 7 человек, в том числе 4 ребенка. Всего было эвакуировано 223 человека, сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщение о загорании блок-комнаты на 2-м этаже девятиэтажного общежития № 1 филиала ОАО Управляющая компания холдинга «Горизонт» поступило спасателям в 01.02 23 февраля. Выяснилось, что в холле блока на 8 комнат произошло загорание имущества и мебели на площади 12 кв. метров.
Как сообщили Onliner.by очевидцы, огонь был такой силы, что плавились пластиковые предметы тремя этажами выше. Люди утверждают, что пожарная сигнализация не сработала.
Работниками МЧС совместно с администрацией из здания эвакуировано 223 человека, из них 40 детей. Пожар был локализован и ликвидирован спасателями.
Уже после ликвидации пожара самостоятельно за медицинской помощью обратились семь человек (в том числе четверо детей), которых доставили в больницы. Основной предварительный диагноз — отравление продуктами горения.
Причина произошедшего устанавливается, рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки в холле на 2-м этаже.
Похожее происшествие случилось в столице 7 февраля. Тогда ночью, напомним, пожар возник в общежитии лингвистического университета. Пришлось эвакуировать более тысячи человек. Три человека попали в больницу. Как рассказали тогда tut.by студенты, «пожарная тревога не сработала вообще. На некоторых этажах студенты-иностранцы, мальчики, бегали и стучали в двери, чтобы люди выходили».