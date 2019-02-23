Ночью в Минске горело семейное общежитие 1 23.02.2019, 12:22

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Семь человек в больнице, из них четверо — дети.

Ночью в Минске загорелось одна из комнат семейного общежития в переулке Софьи Ковалевской. Пострадали 7 человек, в том числе 4 ребенка. Всего было эвакуировано 223 человека, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о загорании блок-комнаты на 2-м этаже девятиэтажного общежития № 1 филиала ОАО Управляющая компания холдинга «Горизонт» поступило спасателям в 01.02 23 февраля. Выяснилось, что в холле блока на 8 комнат произошло загорание имущества и мебели на площади 12 кв. метров.

Как сообщили Onliner.by очевидцы, огонь был такой силы, что плавились пластиковые предметы тремя этажами выше. Люди утверждают, что пожарная сигнализация не сработала.

Фото: пресс-служба МЧС

Работниками МЧС совместно с администрацией из здания эвакуировано 223 человека, из них 40 детей. Пожар был локализован и ликвидирован спасателями.

Фото: пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба МЧС

Уже после ликвидации пожара самостоятельно за медицинской помощью обратились семь человек (в том числе четверо детей), которых доставили в больницы. Основной предварительный диагноз — отравление продуктами горения.

Причина произошедшего устанавливается, рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки в холле на 2-м этаже.

Похожее происшествие случилось в столице 7 февраля. Тогда ночью, напомним, пожар возник в общежитии лингвистического университета. Пришлось эвакуировать более тысячи человек. Три человека попали в больницу. Как рассказали тогда tut.by студенты, «пожарная тревога не сработала вообще. На некоторых этажах студенты-иностранцы, мальчики, бегали и стучали в двери, чтобы люди выходили».