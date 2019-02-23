Ученые обнаружили на Галапагосах редчайшую черепаху 23.02.2019, 12:31

Фото: twitter.com/SaveGalapagos

Эта черепаха много лет считалась вымершей.

Гигантская черепаха Фернандина (Chelonoidis phantasticus) была замечена учеными на острове Фернандина впервые с 1906 года.

Этому животному, как полагают, более 100 лет, "что означает, что перед нами - величайший игрок в прятки", отмечают журналисты Science Alert.

Когда Чарльз Дарвин посетил Галапагосские острова в 1835 году, он обнаружил вулканический архипелаг, в котором обитало 15 различных видов гигантских черепах. Сейчас осталось всего 10 видов этих животных, многие из которых находятся под угрозой исчезновения. И вот ученые обнаружили черепаху, которые находилась в Красной книге в категории "находящийся на грани полного исчезновения (возможно, исчезнувший)".

И вот в середине февраля совместная экспедиция эквадорского Национального парка Галапагос и американской некоммерческой организации Galapagos Conservancy обнаружили эту черепаху на острове Фернандина. Ученые также заметили неподалеку много следов и помет черепах, что заставляет их думать, что на острове больше животных этого вида.

В отличие от многих других видов гигантских черепах, которые стали жертвами охоты и диких животных, наибольшая угроза гигантской черепахе Фернандина исходит не от человека и не от животных. Главная проблема - это суровая среда обитания, в которой они живет. Эксперты считают, что эти существа могли погибнуть от "частых вулканических потоков лавы, которые почти покрывают остров".

Чтобы защитить этих существ от дальнейшего истребления, исследователи отвезли черепаху в центр размножения гигантских черепах на острове Санта-Крус.

"Для размножения им потребуется не только самка, хотя некоторые самки способны хранить сперму в течение долго времени. Надежда еще остается", - прокомментировал находку эколог Стюарт Пимм из Университета Дьюка в США.