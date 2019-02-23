Ольга Хижинкова: На самом деле Милевский больше всего в жизни любит футбол 23.02.2019, 12:55

Ольга Хижинкова

Иначе он не играл бы до 34 лет.

Известная супермодель, "Мисс Беларусь-2008", а ныне пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова в интервью Прессболу поделилась мнением о популярности Артема Милевского, в том числе за пределами футбольного поля.

- Не знаем, куда идет ваш клуб, но попутчиков вы выбираете знатных. Один Милевский чего стоит.

- Помню, как восприняли некоторые болельщики факт его подписания. Скепсис превалировал. Ах, зачем, да он же столько пьет... Все почему-то помнили истории из желтой прессы, но забывали, какой он игрок. И мне приятно, что Артем завоевал свое место в команде, стал ее лидером и любимцем фанатов.

- Как тебе последняя программа с его участием?

- Живая. Человек раскрепостился. Чувствуется, что с авторами он знаком не понаслышке, думаю, провел немало времени в различных интересных заведениях Киева.

- Иронизируешь?

- Отнюдь. Любовь к богемной жизни — это часть Артема. Ему нравится общаться, он обожает быть душой компании. Но надо понять главное, он, кстати, сказал об этом в программе. Мол, все думают, что Милевский любит бухать, но на самом деле больше всего в жизни он любит футбол. Это то, что получается у него лучше всего, и без игры не было бы ничего всего другого — бабла, "феррари" и богатой географии подруг.

И, кстати, не думаю, что он такой большой любитель спиртных напитков, каковым многим кажется. Иначе бы до 34 лет не играл. Мне кажется, ему даже нравится эпатировать публику своими фото. Мол, ребята, я на отдыхе, у меня все хорошо, скоро буду.

- И действительно, вскоре он снова нарисовался в Бресте. Совершив, надо признаться, удивительный камбэк. Тебя это обрадовало?

- Как человека и болельщика — безусловно. Жизнь уже не будет прежней. Миля вернулся. Ну а как у пресс-атташе у меня к нему бывают вопросы. Если чего-то не хочет делать, то все. Упрется и ни в какую. Но давай будем считать это проявлением белорусского характера.