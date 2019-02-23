Казус на Слонимщине: кукурузу убирают в феврале 1 23.02.2019, 13:18

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Фото: belsat.eu

На носу уже весна, а поля с неубранной кукурузой стояли в Слонимском районе почти до конца зимы.

Такую картину наблюдали жители деревни Русаково, в частности Светлана Логвинюк. Женщина рассказала корреспонденту «Газеты Слонимской», что местному фермеру было выделено около двухсот гектаров земли, которая просто бесхозно стоит, а в некоторых местах и вовсе зарастает бурьяном.

— Он засеял эти поля кукурузой, только непонятно для чего. Ведь собирать урожай он даже и не собирался, а ждал, пока кукуруза сгниет. Непонятно, зачем нужно было брать у государства такой большой кусок земли, растить кукурузу и ждать, пока она сгниет, ведь сколько животных на фермах можно было бы накормить. На этом поле даже тюки сена стоят почерневшие с прошлого года. Вот такой у нас порядок на государственных полях, — недоумевает Светлана.

Фото: gs.by

Сельчанка негодует. Ранее она сама просила у местной власти для себя кусок земли, но ей в этом отказали. Светлана также поведала, что непорядок на этом поле происходит уже не первый год.

Непонятным остается и другое: для чего брать большой участок земли, засеивать его, а урожай доводить до непригодного состояния? К чему такая беcхозяйственность, задается вопросом сельчанка. Сам арендатор земли от комментариев отказался, сославшись лишь на то, что отдавать за бесценок кукурузу в колхозы не собирается.

Фото: gs.by

Напомним, что «ГС» в 2016 году писала о схожей ситуации на этом поле. Тогда фермер Малевич прокомментировал данную ситуацию так:

— Какие ко мне вопросы?! Это мое личное, а не ваше. Ни один я не убрал: еще не все сельхозпредприятия кукурузу убрали, а что вы от меня хотите? В этом я не вижу никакого страха. Нам погодные условия не позволяют убирать урожай. Мне денег никто не дает ни на семена, ни на что. И за уборку никто людям не платит. Так что какие есть вопросы?!