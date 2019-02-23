В США пес три месяца прождал хозяев на месте пожара 23.02.2019, 13:36

И дождался.

В США хозяева воссоединились с собакой спустя три месяца после разрушительного пожара. На видеозапись первой встречи обратил внимание информационный портал KXTV.

Последний раз семья Байехос (Ballejos) видела своего 12-летнего пса породы акита-ину по кличке Кингстон (Kingston) в ноябре, во время смертоносного пожара Camp Fire. В ходе эвакуации собака выскочила из кузова их грузовика, когда они отъезжали от дома, расположенного в городке Парадиз, штат Калифорния. Кингстон убежал, и никто не решился ловить его среди пламени и дыма, пишет lenta.ru.

Американцам оставалось только надеяться, что он выжил. Они напечатали плакаты с изображением пса, разместили посты с его фотографией в соцсетях и обзвонили все приюты для собак в округе. Один из местных жителей узнал Кингстона на снимках и сказал волонтерам, где его видел.

В выходные, 16-17 февраля, добровольцы увидели похожего пса на записи с камер наблюдения. Затем они установили ловушки, и в воскресенье пес попался в одну из них. До того как отдать собаку хозяевам, волонтерам пришлось несколько часов отмывать его от секрета скунсов, которыми и питался Кингстон. Полностью вывести запах так и не удалось.

«Когда я узнал о том, что он ждет нас, я чуть не заплакал. Не могу поверить в это. Он действительно выжил!» — заявил хозяин пса Габриэль Байехос. Его дочь Малеа (Maleah) разрыдалась при виде любимца.

Хозяева считают, что псу удалось пережить 101 день без них благодаря охотничьим навыкам, свойственным этой породе.

Пожар Camp Fire, бушевавший на территории Калифорнии в ноябре, уничтожил более 18 тысяч построек. Он стал самым смертоносным в истории штата: в нем погибли 86 человек.