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Движение транспорта на границе с Литвой может быть затруднено

  • 23.02.2019, 13:45

Об этом предупредили белорусские таможенники.

Движение легковых и грузовых транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Литвой может быть затруднено с 10.00 до 21.00, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Сегодня в информационных таможенных системах Литвы проводятся работы по обновлению программных продуктов. В связи с переходом литовской таможенной службы на оформление в ручном режиме возможно затруднение движения транспорта на данном направлении.

ГТК рекомендует учитывать данную информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления.


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