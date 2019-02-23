Движение транспорта на границе с Литвой может быть затруднено 23.02.2019, 13:45

Об этом предупредили белорусские таможенники.

Движение легковых и грузовых транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Литвой может быть затруднено с 10.00 до 21.00, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Сегодня в информационных таможенных системах Литвы проводятся работы по обновлению программных продуктов. В связи с переходом литовской таможенной службы на оформление в ручном режиме возможно затруднение движения транспорта на данном направлении.

ГТК рекомендует учитывать данную информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления.