Видеокамеры, турникеты и охрана в школах - за счет родителей 18 Виктор Горбачев, «Солидарность»

23.02.2019, 13:53

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Иллюстрационное фото

Школа превращается в закрытое заведение.

Я не следователь, не собираюсь давать преждевременную оценку и заранее делать выводы из трагедии в Столбцах. Но первоначальный шок прошел — люди начинают говорить. Причем, со всех сторон: что и как далее?

Говорят люди с низов и с высоких кресел. И все больше стали выступать в СМИ с различными предложениями и вбросами о спасении от подобного в будущем.

Стоит ли пускать в школы родителей, устанавливать видеокамеры в коридорах и классах, турникеты на входах, усиливать охрану? Понятно, что меры нужно предпринимать. Но…

Так и хочется спросить таких «защитников» спокойствия, которые говорят чуть ли не о возведении баррикад вокруг школ и тотального установления видеонаблюдения, — вы реально думаете, что такие меры сработают и больше не будет форс-мажоров внутри школ? Может все же не будем наивными, и признаемся сами себе, что если человек, который имеет право войти в школу — ученик или учитель — заходит туда с какими-либо деструктивными целями, то его что-либо или кто-либо вряд ли остановит.

Поступают предложения о введении досмотра старшеклассников на входах, а также уменьшения посещения школ родителями (в обратном случае — с их полной проверкой). Причем, некоторые учебные заведения уже перешли на «закрытый» режим. Задумался. А кто это будет делать и какой штат надо вводить в школах? За какие средства и за чей счет?

Ах! Тут же поступили предложения — за счет родителей! И видеоустановки приобретать, и турникеты, и охрану нанимать — все из кармана родителей.

То есть, в школу их по возможности не допускать, а вот деньги с них брать. Почти за все. Не только за краски, оконные рамы и прочие ремонты, но и за безопасность.

Хотелось бы напомнить всем говорящим. Нападение в столбцовской школе устроил не родитель, а ученик. Я не против мер контроля и дисциплины, но всему своя мера. И давайте спросим у сотрудников в исполкомах Беларуси, у судей в судах, у прокурорских работников, сотрудников МВД, КГБ, следственных комитетов, ФСЗН и прочих контор — а кто им устанавливал все эти турникеты, видеонаблюдение, охрану?

Неужели все они скидывались в шапку по кругу на все это? Нет? Вот тогда и в родительский карман не стоит глубоко проникать, прикрываясь трагедиями.

Извините, но если школа превращается в закрытое заведение — то это уже и не школа, а больше смахивает на «зону». Осталось только объект проволокой обтянуть. Ну, а что, спокойнее будет!

Считаю, что бы ни выдумывали «светлые» головы в высоких кабинетах, такое может произойти везде. Как бы от себя не отводили ответственность портфельные дяди и тети — беда не спрашивает куда и когда зайти. Так что жить, работать, учиться надо и дальше: по совести, а не по приказу.

А по трагедии в Столбцах — соболезнование всем пострадавшим.

Виктор Горбачев, «Солидарность»