Во Вьетнаме задержали двойников Трампа и Ким Чен Ына 1 23.02.2019, 14:17

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Фото: EPA

Артистам заявили, что пародийная деятельность для них небезопасна.

Двойники северокорейского и американского лидеров Говард Экс и Рассел Уайт были задержаны местной полицией после интервью вьетнамскому телеканалу.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Как рассказал Экс, двойник главы КНДР, около 15 сотрудников полиции или миграционной службы потребовали от него и его коллеги Уайта дать показания в обязательном порядке.

«Они сказали, что в Ханое сейчас неспокойная обстановка из-за предстоящего саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По словам полицейских, наши пародии причиняют беспокойство, поэтому на время пребывания во Вьетнаме нам следует прекратить наши выступления. Кроме того, как сказали в полиции, пародийная деятельность небезопасна для нас самих, поскольку у обоих лидеров немало врагов», - пояснил Экс.

Фото: EPA

Экс добавил, что сотрудник полиции, допрашивавший его, не был доволен его ответами и угрожал депортацией из-за нарушения миграционного законодательства.

Потом их отвезли обратно в отель и сказали ждать решения полиции.

«Я не удивлен тому, что меня задержали, но это очень раздражает», - заключил двойник Кима.

Напомним, 6 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что следующая встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое.