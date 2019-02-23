Tesla обошла Audi и Jaguar в независимом тесте автономности 2 23.02.2019, 14:30

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Иллюстрационное фото

Причем, отрыв оказался весьма значительным.

Независимое тестирование показало, что Tesla Model X имеет значительно меньший расход энергии и больший запас хода, чем Audi e-tron и Jaguar I-Pace, пишет nv.ua.

Изначальная цена электромобиля, разгон до 100 км/ч и то, в какую сторон открываются дверцы - конечно, важнейшие факторы при выборе.

Но когда начинается повседневная эксплуатация электрокара, на первый план выходят иные моменты. Например, запас хода (который напрямую связан с тем, сколько энергии расходует электрокар в движении) и время зарядки.

Забавно, что в период, когда на рынке стали активно появляться конкуренты первопроходца Tesla, и вовсю разворачиваются медиа-кампании, направленные на критику детищ Илона Маска, практические эксперименты все чаще свидетельствуют в пользу Tesla.

Например,сравнительное тестирование автономности, которое осуществлялось независимой немецкой компанией Nextmove, занимающейся прокатом электромобилей.

Представители компании использовали в качестве тестовой площадки участок немецкого автобана длиной 87 км.

Три участника тестирования - Tesla Model X P90D, предпродажный образец Audi e-tron и серийный экземпляр новой модели Jaguar I-Pace - перемещались по трассе на круиз-контроле с одинаковой скоростью 120 км/ч. Заряжались на одной и той же зарядной станции.

Тестирование было поделено на три части - расход энергии при движении, время зарядки и стоимость пробега. В каждой из "номинаций" победителем оказалась Tesla Model X.

Причем, отрыв оказался весьма значительным.

На графиках, представленных организаторами теста, видно, что при движении с крейсерской скоростью 120 км/ч Tesla Model X потребляет на четверть меньше энергии, чем Audi e-tron и Jaguar I-Pace.

В прямом сравнении Tesla Model X выглядит ощутимо выигрышнее конкурентов. Электрокар с коэффициентом лобового сопротивления 0,25 расходовал 24,8 кВт/ч на 100 км.

Audi e-tron (коэффициент лобового сопротивления 0,27) имел потребление на 23% выше - 30,5 кВт/ч на 100 км.

У Jaguar I-Pace коэффициент лобового сопротивления составляет 0,29, а расход энергии оказался еще выше- 31,3 кВт/ч (на 26% больше, чем у Tesla Model X).

На самом деле, показатели коэффициента лобового сопротивления, приводимые экспертами Nextmove, конечно же, важны. Но вряд ли имеют критическое значение для такой большой разницы в энергопотреблении.

Скорее всего, ключевую роль играют эффективность и настройки электромоторов и ходовой части тестируемых электрокаров.

Запас хода Tesla Model X P90D также оказался на треть выше, чем у обоих конкурентов в тех же самых условиях.

Организаторы уточнили, что взяли для теста Tesla Model X 90D, которой больше нет в продаже, лишь потому, что емкость аккумулятора этой модели сопоставима с новыми Audi e-tron и Jaguar I-Pace.

Они также показали на графиках запас хода актуальной модели Tesla Model X P100D, который еще больше "унижает" европейских конкурентов Tesla.

Эксперты констатируют, что методику тестирования, выбранную Nextmove, сложно подвергнуть критике. Но отмечают, что исследование оставило без внимания такой важный фактор, как скорость зарядки.

Это не повлияло бы на результаты Jaguar, но в прямом противостоянии между Tesla и Audi e-tron этот фактор может сыграть свою роль. Новинка от немецкого производителя может заряжаться от 150 кВт зарядных станций примерно на 30% быстрее, чем детище Илона Маска.

Разумеется, такие мощные зарядки еще некоторое время будут экзотикой даже в Германии, не говоря уже о других странах Европы.

Эксперты отмечают, что энергоэффективность остается одним из главных козырей Tesla.

Премиальные электромобили конкурентов уже подобрались близко к Tesla по динамике. И вполне способны конкурировать по ценам. Однако запас хода и общая стоимость эксплуатации пока остаются козырями американского пионера электромобилей.