Президента Польши беспокоит ситуация с белорусским суверенитетом 7 23.02.2019, 14:47

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Анджей Дуда

Об этом Анджей Дуда заявил на встрече с президеном Литвы Далей Грибаускайте.

«У нас с госпожой президентом вызывает озабоченность, будет сохраняться или углубляться суверенитет Беларуси, когда идет речь о ее восточном соседе, который, к сожалению, в последние годы проявляет явные имперские тенденции.

И это углубляет конкретную угрозу для нашей части Европы, что мы наблюдаем с обеспокоенностью, пытаясь ответить через военное сотрудничество, безопасность и сотрудничество в области энергетики», — цитируют fakty.interia.pl слова президента Польши.