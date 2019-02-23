закрыть
23 февраля 2019, суббота, 16:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Президента Польши беспокоит ситуация с белорусским суверенитетом

7
  • 23.02.2019, 14:47
  • 2,676
Анджей Дуда

Об этом Анджей Дуда заявил на встрече с президеном Литвы Далей Грибаускайте.

«У нас с госпожой президентом вызывает озабоченность, будет сохраняться или углубляться суверенитет Беларуси, когда идет речь о ее восточном соседе, который, к сожалению, в последние годы проявляет явные имперские тенденции.

И это углубляет конкретную угрозу для нашей части Европы, что мы наблюдаем с обеспокоенностью, пытаясь ответить через военное сотрудничество, безопасность и сотрудничество в области энергетики», — цитируют fakty.interia.pl слова президента Польши.


популярное за неделю

Мнение

«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип
Провальный пикник в горах
Провальный пикник в горах Валерий Карбалевич
«Пересвет» с голым задом
«Пересвет» с голым задом Виталий Портников
Бессилие всесилия
Бессилие всесилия Лилия Шевцова