Трое британских министров хотят отложить Brexit 1 23.02.2019, 15:43

Министры считают, что «Brexit не поможет новой Британии смело войти в широкий мир».

Трое членов британского кабинета министров поддерживают отсрочку Brexit в случае, если парламент не поддержит новое соглашение премьера Терезы Мэй с ЕС.

Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на агентство Reuters.

Министр по делам бизнеса Грег Кларк, министр труда и пенсий Эмбер Радд и министр юстиции Дэвид Гок изложили свои взгляды в статье под названием «Если мы не заключим соглашение на следующей неделе, то должны отложить Brexit».

«Brexit не поможет новой независимой Британии смело войти в широкий мир. Напротив, стремительный выход из ЕС 29 марта сделает нашу страну более бедной, менее безопасной и может даже привести к ее расколу», - написали они, намекая на сепаратистские притязания Шотландии.

«Наша экономика понесет убытки как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Цены вырастут, бизнес, зависящий от срочных поставок будет разрушен, будет наблюдаться отток инвестиций», - отметили авторы.

Они призвали парламентариев-консерваторов поддержать соглашение, заключенное Мэй, иначе Brexit, вероятно, будет отсрочен.