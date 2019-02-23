Статкевич понизил Лукашенко в звании 14 23.02.2019, 15:44

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Николай Статкевич

Фото: svaboda.org

Такую фуражку даже в африканских странах не носят.

Вчера Александр Лукашенко направился в Военную академию и там много наговорил: о том, что его сыновья не хотят быть президентами, о своем воинском звании и о перспективах белорусской армии — мол, нужно дружить с Россией, но и с НАТО надо вести диалог. «Белсат» обсудил эту тему с политиком, подполковником запаса Николаем Статкевичем.

— Лукашенко, оказалось, тоже подполковник. Как Вы чувствуете себя в таком же звании?

— Для меня он майор. Даже если он сам себя назначил подполковником, то зачем он таскает эту нелепую, непонятную форму? Эта фуражка… в африканских странах такие не носят! Эти нелепые погоны с гербами! Зачем этот клоун одевается во все это? Наденет форму подполковника – и нормально будет на этих учениях военных.

— А когда он говорит про «конструктивный диалог» с НАТО – это о чем?

— Пытается показать России, что нам есть куда отступать, что если будете обижать, то мы можем и туда отойти. Хотя отступать действительно некуда, потому что Лукашенко сознательно сделал белорусское государство филиалом российского, он не может без российской помощи. Он сам это сделал. И превратил белорусскую армию в филиал российской.

Даже с этой датой. Люди в обществе по традиции могут различные праздники праздновать, тем более зима — депрессивный период, людям хочется праздников. Тем более, есть женский праздник – есть и мужское. Женщины поздравят мужчин, чтобы те не забыли 8 марта поздравить. Но есть армия. И если вы хотите иметь действительно армию, способную защищать страну, то что вы привязываете ее к чужой истории, делаете ее идеологически частью российской армии.

Как защищать страну, если, не дай Бог, придется от Востока?..

- Вот тоже интересный момент. Заместителя начальника белорусского Генштаба наградили российским орденом «За укрепление дружбы и сотрудничества». Генерал-майору Павлу Муровейко награду вручил российский посол Бабич. Так кому принадлежит российская армия и кем управляется? Это российская или белорусская структура?

- Белорусская она в том смысле, что существует на наши деньги и налоги. Но по духу - армия российская, советская даже, и идеологически это часть российской армии. И в случае чего будет даже психологическая проблема. Люди — не роботы.

Если внезапно случится что-то самое страшное и этот типа главнокомандующий - то ли подполковник, то ли майор, то ли африканский генералиссимус - дает команду армии, то людям даже психологически будет трудно себя сломать. Потому что, даже если они захотят выполнить этот приказ — «как так, это же братья, мы же друзья?» Я не говорю про разные агентуры, про проникновение спецслужб, про подкуп, я говорю про обычных офицеров. Они не смогут эффективно перестроиться в короткие сроки. Придется или без боя, или путем большой беды перестраиваться, потому что смерть того, кто рядом, быстро излечивает иллюзии по поводу братства. Но это страшный вариант и, надеюсь, его не будет.

- Лукашенко заявляет, что сегодня прибыль армии должна приносить так называемая IT-рота. Но должна ли военная единица заниматься хозяйственной деятельностью и о чем опять же тут говорит правитель?

- Это явно из его политруковского прошлого. Когда солдаты и картошку убирали на полях, и вся армия использовалась как бесплатная рабочая сила. Это отголоски того. Одна рота, во-первых, не делает никакой погоды. А во-вторых, это не их дело. Все-таки в армию люди должны приходить учиться защищать родину. Важно, чтобы каждый здоровый гражданин Беларуси имел военные навыки, в такой небольшой стране, как наша, важно иметь мобилизационный резерв на крайние случаи.

А та рота — показуха. Вся армия — это отпечаток общества, там опять же показуха, хамство, обман, коррупция, уголовные порядки. Страна захвачена организованной преступной группировкой. И все их «понятия» проникли и в армию.