CША: Те, кто выполняет приказы Мадуро, не останутся безнаказанными 1 23.02.2019, 16:01

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Белый дом призвал венесуэльский военных исполнять свой конституционный долг.

США решительно осуждают применение силы венесуэльскими военными против безоружных мирных жителей и невинных волонтеров на границе Венесуэлы с Бразилией. Об этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в заявлении, распространенном в пятницу, 22 февраля, сообщает "Немецкая волна".

Так в Белом доме отреагировали на столкновения между солдатами вооруженных сил Венесуэлы и представителями коренного населения - индейцами народности пемон. Те препятствовали проезду военнослужащих к границе, после чего последние открыли огонь. В результате, по данным издания El Nacional, погибли два представителя местной народности, еще минимум 22 получили ранения.

Каракас пытается не допустить поставок в страну гуманитарной помощи из США через сухопутную границу с Бразилией.

"Вопиющее нарушение прав человека"

В Белом доме в ответ пограничный инцидент назвали "вопиющим нарушением прав человека" узурпатором Николасом Мадуро, добавив, что те, кто выполняет его приказы, "не останутся безнаказанным".

США "настоятельно призывают венесуэльских военных выполнить свой конституционный долг по защите граждан Венесуэлы" и разрешить допуск гумпомощи в страну, указала Сандерс.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом, подписал свой первый "президентский указ - о разрешении доступа гуманитарной помощи" и открытии всех границ страны.