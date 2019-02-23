Гуаидо проигнорировал все запреты Мадуро и посетил концерт в Колумбии
- 23.02.2019, 17:15
Временный президент Венесуэлы прилетел в Колумбию на вертолете.
Временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо посетил Колумбию, где проходил благотворительный концерт в поддержку венесуэльцев Venezuela Aid Live, сообщает "Новое время".
Гуаидо приехал на концерт несмотря на запрет покидать страну, передает El Nacional.
Лидер оппозиции прилетел в Колумбию на вертолете.
Напомним, 22 февраля в Колумбии вблизи границ с Венесуэлой прошел благотворительный концерт, целью которого было собрать 10 миллионов долларов для покупки гуманитарной помощи.