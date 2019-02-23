закрыть
23 февраля 2019, суббота, 17:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Гуаидо проигнорировал все запреты Мадуро и посетил концерт в Колумбии

  • 23.02.2019, 17:15
Фото: EPA

Временный президент Венесуэлы прилетел в Колумбию на вертолете.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо посетил Колумбию, где проходил благотворительный концерт в поддержку венесуэльцев Venezuela Aid Live, сообщает "Новое время".

Гуаидо приехал на концерт несмотря на запрет покидать страну, передает El Nacional.

Лидер оппозиции прилетел в Колумбию на вертолете.

Напомним, 22 февраля в Колумбии вблизи границ с Венесуэлой прошел благотворительный концерт, целью которого было собрать 10 миллионов долларов для покупки гуманитарной помощи.


популярное за неделю

Мнение

«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип
Провальный пикник в горах
Провальный пикник в горах Валерий Карбалевич
«Пересвет» с голым задом
«Пересвет» с голым задом Виталий Портников
Бессилие всесилия
Бессилие всесилия Лилия Шевцова