Леонид Заико: Ни один министр не был уволен с формулировкой «из-за полного отсутствия серого вещества» 4 23.02.2019, 17:29

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Леонид Заико

Идет гаррипоттеризация экономики.

В России запрещают учебники, загоняют науку в прокрустово ложе политкорректности и неоимперскости. В Беларуси качество учебников также опустилось ниже плинтуса. Вслед за провинционализацией и вульгаризацией политики и системы госуправления. Современные мистики распространяют опиум для народа не столько через религиозные учения, сколько через всевозможные лженаучные нравоучения в сильно математизированной форме. Главной книгой современных миссионеров Большого государства является «Economics». С середины XX в. человечество получило на более 50 языках мира около 100 млн. этого современного религиоведения в обертке науки. Economics проник в высокие кабинеты власти, офисы крупнейших корпораций и салоны влиятельных интеллектуалов. Он превратился в единый язык полисимейкеров развитых и развивающихся стран, в устав международных экономических организаций, несущих развитие бедным, переходным странам. Номенклатурно-силовые лоббисты, олигархи и архитекторы Большого государства увидели в Economics источник оправдания своей власти, прикрытия своих коммерческих интересов и политического авторитаризма. Об этом в «Экономических диалогах» «БелГазеты» размылшяет экономист Леонид Заико.

ТОРЖЕСТВО ИДИОТОВ

- В России учебник по экономике для 11-х классов, написанный доктором наук Игорем Липсицем, не включили в федеральный перечень якобы из-за отсутствия материалов, формирующих у школьников любовь к Родине. Официальный вердикт Российской академии образования - «недостаточный патриотизм» учебного издания.

Почему чиновники решают, что способствует, а что не способствуют любви к Родине? При этом проверка обнаружила в книге информацию, которая «вредит психическому и нравственному развитию ребенка». Кроме того, автора попросили внести правки «о планах ближайшего экономического прорыва» и «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики».

- Я бы сказал словами сатирика Михаила Задорнова: «Ну тупые!». В России наступил период торжества идиотов. Правящая бюрократия благоденствует, а интеллигенция, живя относительно комфортно, презирает верхи.

- Действительно, ощущение, что Россия вошла в режим какого-то особого варварства, антиразума и антинауки. То за лайки и перепосты - в тюрьму, то экспорт леса предложили запретить, то молодым ученым за границу уезжать, то за неуважение к чиновникам сажать в тюрьму, а вот за взятки ввести индульгенцию - мол, были обстоятельства непреодолимой силы. Все это на фоне аморального воровства у детей, солдат и бюджетников. Они - жертвы национальных проектов, через которые происходит освоение десятков миллиардов долларов денег налогоплательщиков. Складывается впечатление, что Россия идет вразнос и в расход. Неужели и вправду российские академики полагают, что импортозамещение может способствовать формированию чувства гордости за страну? Да оно повергло в бедность десятки миллионов людей по всему миру, а в Беларуси привело к омертвлению десятков миллионов бюджетных денег, к отторжению бизнеса и общества от власти!

- Пусть позвонят в ЦК компартии Китая и поинтересуются: «Товарищи, как вы относитесь к импортозамещению?». В ответ услышат: «Это абсолютно идиотская вещь. Мы попробовали его и через полгода убрали». Если и после этого россияне будут лелеять идею об импортозамещении, значит, идиотов там еще предостаточно.

- Не только идиотов, но и казнокрадов, которые придумывают различные фейк-научные оболочки, чтобы пилить десятки миллиардов бюджетных долларов. Сказка об импортозамещении как раз одна из них. Впрочем, импортозамещение - высоко на знаменах белорусских пятилеток.

Вернемся к скандалу с учебниками. Разве главное назначение учебников - по биологии, физике, математике, химии или социологии - привить любовь к Родине, патриотизм? Конечно же, нет. Главное - знания, развитие личности. Было бы понятно, если бы Российская академия образования заблокировала учебник из-за его ненаучности, отсутствия методологической концептуалистики, но она же предъявила претензии совершенно другого плана. А если еще и церковь вставит свои два слова: запретить, так как учебник не дает адекватного восприятия православия.

- Лучше так: запретить, так как ваш учебник совершенно неверно трактует бесовские силы и изображает дьявола.

МИРОВАЯ ВАРВАРИЗАЦИЯ

- Меня смущает, что сегодня учебники «Economics» популярнее Библии. Судите сами: «Economics» нобелевских лауреатов Пола Самуэльсона и Вильяма Нордхауса выдержал 19 изданий, как и «Economics» Макконнелла Кэмпбелли, Брю Стэнли и Флинна Шона. Учебник «Принципы экономикс» Грегори Мэнкью - 8 изданий. «Economics» стал настоящим опиумом для народа, еще большим, чем религия. Под обложкой научности десятки миллионов людей во всем мире потребляют чушь лжеаристократов, которые заменили реального, живого человека на хомо экономикус. Чем объяснить такую мировую популярность предмета, который описывает хотелки и субъективные предпочтения их авторов?

- Востребованность «Economics» Самуэльсона и Нордхауса можно легко объяснить. Это был первый классический учебник, где в систематическом виде дан достаточно большой объем знаний в области макроэкономики и экономической политики. Хорош он еще и тем, что является дифференцированным, то есть любую главу можно изучать отдельно - этакий учебник-скоросшиватель. В отличие от учебников советской эпохи, которые были построены на логике восхождения от простого к сложному: не прочитав 1-й главы, где написано, что товар перестает быть товаром, 2-ю главу ты уже не осилишь и не поймешь, что есть стоимость. Учебник Самуэльсона и Нордхауса позволяет разобраться с 62,5% проблем американской экономики. Обратите внимание - американской, а не тунгусской или белорусской.

- Однако на дворе уже XXI в. - век глобализации и промышленной революции 4.0, где господствуют 3D-принтинг, облачные технологии, искусственный интеллект, биотехнологии. То есть, с одной стороны, имеем великие достижения в технологиях, с другой - тотальный провал в мозгах с точки зрения экономической науки. Какая-то мировая варваризация.

То нейроэкономика, то эконометрика, то экономика рационального выбора, то игр. Западная экономика давно не изучает человека, а некие абстракции, искусственные модели и гипотетические состояния. Она превратилась в вещь в себя, в псевдорелигию в обертке науки. Почему XX в. и начало XXI проходит под доминацией дисциплины Economics?

- Когда в начале 1970-х гг. я поступил в аспирантуру, то записался в библиотеку и взял там учебник Самуэльсона, чтобы хорошенько его проштудировать. И как-то забыл его сдать. Только через 7 лет мне позвонили из библиотеки и попросили вернуть. То есть все это время «Economics» Самуэльсона никому не был нужен. Им вдруг забеременели в начале перестройки. Почему это произошло? Он легко написан, каждый раздел можно изучать отдельно, много статистики и фактологии.

- Почему пропагандируют именно «Economics», утверждая, что это - настоящая наука, а все остальное - лишь суррогаты? В белорусском правительстве все чаще появляются молодые ребята, которые изучали «Economics» в Высшей школе экономики, МГУ, БГУ или других университетах. Они воспринимают его как фундамент науки «экономика», как догму, которую надо переносить на белорусскую реальность. Написано, что для экономического роста нужно импортозамещение? Сделаем импортозамещение. Написано, что нужны госинвестиции? Сделаем.

Эти ребята даже не пытаются критически осмыслить то, что было написано десятки лет назад и для другой экономики - американской. Не задумываются о последствиях своих действий, слышать не хотят об экономической свободе и конкуренции - для них это ненаучно. Они превратили «Economics» в служанку политических интересов. Почему «Economics» в одинаковой степени пришелся ко двору как развитым, так и развивающимся странам?

- В 1960-70-х гг. началась математизация и виртуализация экономической науки, в результате она стала постепенно исчезать, на ее место пришли оруженосцы - кто с интегралом, кто с психологическим детерминизмом, кто еще с чем-то. Благодаря усилиям людей, которые не имели никакого отношения к экономической теории, пошел процесс диссоциации экономической науки.

- Наука превратилась в развлечение. Появился sciencetainment. Результат - подрыв фундаментального доверия к науке. Если XVIII в. был веком просвещения, наука и ученые пользовались уважением, то XXI в. - это век разношерстных шарлатанов, шаманов, гадалок и экстрасенсов: полисимейкеры за советом обращаются к ним, а не к ученым, они больше ориентируются на церковь, веру. Сегодня они верят «Economics», завтра - Библии, послезавтра - «Манифесту коммунистической партии».

- Идет гаррипоттеризация экономики.

- Почему ни одно правительство вдрызг разрушенной, нищей страны не пригласило на работу в качестве консультанта ученого-профессионала, который бы направил развитие страны в нужное русло? Иметь такого ученого для страны стратегически важнее, чем иметь светилу нейрохирурга.

- Ничего не получится. Был такой академик Леонид Абалкин, директор Института экономики АН СССР/РАН. Хороший экономист. Сделали его зампредом Совмина СССР. И что? Зрелище было жалкое. Он-то говорил правильные вещи, но бок о бок с ним работали марсиане, которые его просто тупо не понимали.

- Те, кто сидит во власти и распоряжается ежегодно десятками миллиардов бюджетных денег, считают нас с вами, Леонид Федорович, не учеными, а фриками, эмоционально несбалансированными критиканами.

- Не волнуйтесь вы так. Так было всегда. Ибо серость ненаказуема. Ни один министр не был уволен с формулировкой «из-за полного отсутствия серого вещества» или «за низкий уровень образования».

- Эта серость узурпировала право говорить от имени науки. Волк в овечьей шкуре. Была овца «наука». Волк «идеология» ее съел, напялил на себя ее шкуру. Науки нет, а есть волк: я ученый. Это Джеффри Сакс, Пол Кругман и еще десятки тысяч профессоров, пропагандирующие «Economics» и его более изощренные формы.

Сегодня толстой книгой для миссионерства аксиологического лжезапада против развивающихся стран является как раз «Economics».

- С точки зрения профессиональной экономической науки названные вами товарищи и иже с ними - экономисты вульгарного типа. В Беларуси предмет 08.00.01 «Экономическая теория», по классификатору Высшей аттестационной комиссии, сегодня превратился в колоссальный айсберг, который погубил «Титаник».