О какой работе мечтают белорусы? 1 23.02.2019, 17:55

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Работа и деньги нужны нашим соотечественникам для выживания.

Какие проблемы больше всего волнуют белорусов и на чьих плечах, по их мнению, лежит ответственность за их благополучие, показало исследование «Экономические ценности населения Беларуси в 2018 году», пишет «Завтра твоей страны».

Главные проблемы – экономические

Экономические проблемы в жизни белорусов превышают по значению все остальные.

— Нахождение экономических проблем в топе говорит о том, что почти для половины населения они — наиболее болезненные и заметные. Первая проблема — рост цен — естественно, прикладная. Но безработица, низкий уровень доходов, высокие цены на жилищно-коммунальные услуги — это касается многих и вызывает у людей существенные опасения, — объясняет автор исследования социолог Исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан.

В целом экономические проблемы оказались актуальней, чем алкоголизм, наркомания, качество образования, преступность.

Наиболее актуальные мировые проблемы, по мнению респондентов, — бедность, низкое здоровье населения, загрязнение окружающей среды, большой разрыв между богатыми и бедными и экономический кризис.

Работа и деньги нужны для выживания

Деньги у белорусов в основном ассоциируются с работой, зарплатой и возможностями. При этом с деньгами ассоциируют доллары и евро и намного меньше белорусские рубли.

— Многие говорят, что деньги – это возможности. Но одновременно много и тех, кто отмечает, что это средство выживания и что денег не хватает. И это свидетельствует о том, в каком состоянии находятся доходы белорусов, — рассказывает Дарья Урбан.

Примерно для половины населения главная причина работать — материальное обеспечение. На втором месте необходимость содержать семью, а на третьем — позиция, что работать должны все. Больше всего белорусы хотели бы поменять в своей работе оплату труда. Меньше всего — получить больше ответственности и возможности проявлять инициативу.

Наиболее активной позицией относительно работы обладают люди в возрасте от 18 до 29 лет. Чем старше респонденты, тем больше среди них людей с низкой мотивацией. Больше всего людей, предпочитающих денежную, но при этом ненапряженную работу среди возрастной группы от 30 до 44 лет. Гарантии и удобство важнее всего для старшего поколения.

Среди тех, кто занимается физическим трудом, основная мотивация трудиться — потребность в деньгах (49,3%), необходимость содержать семью (25,2%) и потому что все должны работать (17%). Среди тех, кто занимается умственным трудом, приоритеты немного отличаются. На первом месте стоит денежная мотивация (44,7%), на втором то, что все должны работать (18,7%), на третьем — необходимость содержать семью (16%). При этом те, кто занимается в основном умственным трудом, чаще хотели бы заниматься чем-то интересным (9,2% против 2,7%).

Иметь свой бизнес хотели бы 42,2% населения, не хотят — 54,1%, а 3,6% уже имеют свое дело. Причем желание открыть бизнес одинаковое у мужчин и женщин, но действительными владельцами бизнеса являются 5,9% мужчин и 1,8% женщин.

Опрос показал, что общество делится на две группы. Первая (49,3% респондентов) считает, что для достижения богатства нужны связи, богатые родители, предприимчивость и везение. Вторая (50,7%) – называет важными трудолюбие, ум, образование и предприимчивость. И в этих группах нет особых отличий по полу, возрасту или месту жительства.

Трудолюбие как средство получения богатства респонденты оценили выше, чем в 2006 году. Везение оценивается выше, чем образование. Но все же больше половины населения важными для получения богатства считают нужные связи. В целом внешние факторы получения богатства (нужные связи, везение, богатые родители) считаются необходимыми среди более чем четверти населения.