Нейросеть-композитор создала пьесу для симфонического оркестра 1 23.02.2019, 18:19

Произведение напоминает работу американских минималистов.

Нейросеть «Яндекса» и композитор Кузьма Бодров стали соавторами 8-минутной пьесы для альта с оркестром, сообщил Rusbase.

Искусственный интеллект сгенерировал мелодические линии для фортепиано, а профессиональный композитор выстроил музыкальную форму и сделал полноценную оркестровку пьесы, пишет журнал «Нож».

Нейросеть «слушала» много классики — от Баха до Шнитке, однако новое сочинение скорее напоминает американских минималистов — Стива Райха, Терри Райли и Филипа Гласса, уточнили в «Яндексе».

Пьесу сыграют на закрытии Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Ее исполнит государственный симфонический оркестрпод управлением Юрия Башмета.