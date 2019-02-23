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Нейросеть-композитор создала пьесу для симфонического оркестра

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  • 23.02.2019, 18:19

Произведение напоминает работу американских минималистов.

Нейросеть «Яндекса» и композитор Кузьма Бодров стали соавторами 8-минутной пьесы для альта с оркестром, сообщил Rusbase.

Искусственный интеллект сгенерировал мелодические линии для фортепиано, а профессиональный композитор выстроил музыкальную форму и сделал полноценную оркестровку пьесы, пишет журнал «Нож».

Нейросеть «слушала» много классики — от Баха до Шнитке, однако новое сочинение скорее напоминает американских минималистов — Стива Райха, Терри Райли и Филипа Гласса, уточнили в «Яндексе».

Пьесу сыграют на закрытии Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Ее исполнит государственный симфонический оркестрпод управлением Юрия Башмета.


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