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Равков подарил Лукашенко пистолет с патронами

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  • 23.02.2019, 18:42
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В официальных сообщениях об этом решили не говорить.

Очередной презент Андрей Равков сделал Александру Лукашенко во время его посещения Военной академии. В официальных сообщениях об этом не говорилось, но на кадрах телеканала «Беларусь 1» можно было увидеть, что Лукашенко подарили пистолет, пишет «Cалiдарнасць».

– Вы как главнокомандующий должны быть вооружены боевым оружием, – сказал Андрей Равков.

В коробке с пистолетом находились и патроны.


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