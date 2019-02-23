Равков подарил Лукашенко пистолет с патронами

Равков подарил Лукашенко пистолет с патронами43
- 23.02.2019, 18:42
- 5,121
В официальных сообщениях об этом решили не говорить.
Очередной презент Андрей Равков сделал Александру Лукашенко во время его посещения Военной академии. В официальных сообщениях об этом не говорилось, но на кадрах телеканала «Беларусь 1» можно было увидеть, что Лукашенко подарили пистолет, пишет «Cалiдарнасць».
– Вы как главнокомандующий должны быть вооружены боевым оружием, – сказал Андрей Равков.
В коробке с пистолетом находились и патроны.