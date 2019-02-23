Тимошенко пообещала посадить «трех друзей Порошенко», если выиграет выборы в Украине 18 23.02.2019, 18:44

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Юлия Тимошенко

Кандидат в президенты Украины пообещала воплотить в жизнь принцип Ли Куан Ю.

Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что она исполнит обещание Петра Порошенко посадить в тюрьму трех его друзей, если выиграет выборы в марте, передает Интерфакс-Украина.

"Если так Господь и народ решит, и я смогу победить, я выполню обязательства, которое взял президент на первых порах, и посажу трех его друзей", - заявила Тимошенко на встрече с Федерацией работодателей Украины и Объединением работодателей в Киеве в субботу, 23 февраля.

Она добавила, что воплощение подхода бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю - "посадить трех друзей", должно быть дополнено коренными изменениями правоохранительной системы.

"Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, - это будет означать отсутствие системы управления", - отметила кандидат в президенты.