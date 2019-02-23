Фристайлист Антон Кушнир выиграл квалификацию на этапе Кубка мира в Раубичах
- 23.02.2019, 18:49
Его партнеры по сборной не пробились в финал.
Белорусский фристайлист Антон Кушнир сумел преодолеть квалификацию этапа Кубка мира в Раубичах. Его партнеры по сборной не пробились в финал, пишет «Трибуна».
Лыжная акробатика
Кубок мира
Раубичи
Мужчины
Квалификация
1. Антон Кушнир (Беларусь) – 127.67
2. Ван Синди (Китай) – 123.90
3. Илья Буров (Россия) – 117.26...
14. Вячеслав Тимерцев (Беларусь) – 91.65...
16. Андрей Кузьмин (Беларусь) – 89.46...
17. Макар Митрофанов (Беларусь) – 88.47...
28. Артем Башлаков (Беларусь) – 58.86...
30. Игорь Дребенков (Беларусь) – 51.46
31. Илья Горелик (Беларусь) – 48.99
32. Дмитрий Мазуркевич (Беларусь) – 47.38