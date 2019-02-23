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Фристайлист Антон Кушнир выиграл квалификацию на этапе Кубка мира в Раубичах

  • 23.02.2019, 18:49
Антон Кушнир

Его партнеры по сборной не пробились в финал.

Белорусский фристайлист Антон Кушнир сумел преодолеть квалификацию этапа Кубка мира в Раубичах. Его партнеры по сборной не пробились в финал, пишет «Трибуна».

Лыжная акробатика

Кубок мира

Раубичи 

Мужчины

Квалификация 

1. Антон Кушнир (Беларусь) – 127.67 

2. Ван Синди (Китай) – 123.90 

3. Илья Буров (Россия) – 117.26...

14. Вячеслав Тимерцев (Беларусь) – 91.65... 

16. Андрей Кузьмин (Беларусь) – 89.46... 

17. Макар Митрофанов (Беларусь) – 88.47... 

28. Артем Башлаков (Беларусь) – 58.86... 

30. Игорь Дребенков (Беларусь) – 51.46 

31. Илья Горелик (Беларусь) – 48.99 

32. Дмитрий Мазуркевич (Беларусь) – 47.38 


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