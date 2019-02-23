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В парламент Британии готовятся внести предложение второго референдума о Brexit

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  • 23.02.2019, 19:00
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Предложение может быть внесено уже на следующей неделе.

Лидер Либерал-демократической партии Британии Винс Кейбл заявил, что его партия на следующей неделе внесет в парламент предложение второго референдума о Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

"Ради блага нашей страны мы будем сотрудничать на основе общих ценностей, не в последнюю очередь чтобы остановить Brexit Терезы Мэй и Джереми Корбина" - сказал Кейбл.

"Вот почему я могу объявить, что либеральные демократы снова попытаются обеспечить межпартийную поддержку поправки, которая призывает к голосованию народа с возможностью остаться в ЕС", - добавил он.

Пока не понятно, поддержат ли другие политические группы поправку о новый референдум в среду, когда депутаты будут иметь еще одну возможность подать альтернативные предложения для следующих шагов в процессе Brexit.

Кейбл анонсировал переговоры с депутатами, которые покинули ряды консерваторов и лейбористов за несогласие с линией руководства.


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