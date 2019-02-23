Немецкие ученые разрешили «понижать градус» при употреблении алкоголя 3 23.02.2019, 19:13

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Опыты на 90 добровольцах доказали, что похмелье не зависит от понижения или повышения градуса алкоголя.

Ученые из Виттенского университета в Германии провели исследование, чтобы выяснить, действительно ли понижение градуса выпиваемого спиртного и очередность напитков влияет на степень похмелья на следующее утро, пишет "Гастрономъ".

В эксперименте приняли участие 90 человек, мужчин и женщин в возрасте от 19 до 40 лет, которые были разделены на три группы по росту и весу. Первая группа "повышала градус" — пила сначала пиво, затем вино, вторая группа, наоборот, пила пиво после вина, а участники третьей группы пили только один напиток — или пиво, или вино.

Степень похмелья специалисты измеряли по восьми показателям: от силы головной боли и головокружения до наличия жажды и тошноты. Оказалось, что последовательность алкогольных напитков никак не влияла на самочувствие участников эксперимента, а вот большое количество выпитого могло привести к сильному похмелью. Интересно, что женщины жаловались на плохое самочувствие чаще мужчин, при это совершенно независимо от того, в какой группе испытуемых они были.