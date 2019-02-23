Гуаидо: Ряд высокопоставленных чиновников режима Мадуро бежали в Турцию 1 23.02.2019, 19:26

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Фото: AFP 2019 / Federico Parra

Временный президент Венесуэлы заявил, что идет в страну с тоннами гуманитарной помощи.

Ряд высокопоставленных чиновников Венесуэлы покинули страну и направились в Турцию, заявил в Twitter временный президент Хуан Гуаидо.

"Мы идем с тоннами помощи, в то время как узурпаторский режим сегодня имеет только убийства на Боливаре, солдат, которые их не признают, и высокопоставленных чиновников, которые его осуждают или уже уехали в Турцию" - заявил временный президент Венесуэлы.