Захаров о белорусском хоккее: Казахи впереди нас уже по всем показателям 1 23.02.2019, 20:17

Михаил Захаров

Есть ли у белорусской сборной шанс вернуться в элиту?

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о шансах сборной Беларуси на возвращение в элитный дивизион чемпионата мира.

«Шанс есть. Очень слабый. Но он есть. Понятно, что казахи впереди нас уже по всем показателям. Еще года два назад мы их не ставили ни во что. Сегодня, вы видите, молодежная сборная выполнила задачу, Континентальный кубок выиграла их команда (где наша с треском провалилась). Поэтому не сомневаюсь, что и их национальная сборная будет первой», – цитирует Захарова «Прессбол».