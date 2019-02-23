закрыть
23 февраля 2019, суббота, 20:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Захаров о белорусском хоккее: Казахи впереди нас уже по всем показателям

1
  • 23.02.2019, 20:17
Михаил Захаров

Есть ли у белорусской сборной шанс вернуться в элиту?

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о шансах сборной Беларуси на возвращение в элитный дивизион чемпионата мира.

«Шанс есть. Очень слабый. Но он есть. Понятно, что казахи впереди нас уже по всем показателям. Еще года два назад мы их не ставили ни во что. Сегодня, вы видите, молодежная сборная выполнила задачу, Континентальный кубок выиграла их команда (где наша с треском провалилась). Поэтому не сомневаюсь, что и их национальная сборная будет первой», – цитирует Захарова «Прессбол».


популярное за неделю

Мнение

«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип
Провальный пикник в горах
Провальный пикник в горах Валерий Карбалевич
«Пересвет» с голым задом
«Пересвет» с голым задом Виталий Портников
Бессилие всесилия
Бессилие всесилия Лилия Шевцова