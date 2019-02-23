Пять мифов о здоровом образе жизни, в которые верит большинство 23.02.2019, 20:27

Противоречивыми аспекты движения ЗОЖ.

Диетолог Михаил Гаврилов отмечает, что даже не все опытные люди могут отличить правду от выдумки, сообщает сайт телеканала 24tv.ua.

Миф 1. Жиры вредят

Сторонники ЗОЖ убеждены, что жирам не место в их рационе. Представители пищевой промышленности увидели в этом возможность заработать и завалили магазины "диетическими" обезжиренными продуктами.

В чем вред? После удаления жира из продуктов, его место заполняется огромным количеством сахара, соли и всяких наполнителей. Понятно, что не идет речь о питательной ценности. Это производители делают для того, чтобы продукт был вкусным.

Миф 2. Соя полезная

Сою употребляют много сторонников ЗОЖ. Однако существует немало доказательств, чтобы исключить этот продукт из рациона питания.

Миф 3. Сахарозаменители лучше сахара

Многие считают, что употребление искусственных заменителей сахара помогает похудеть и снизить тягу к сладкому.

По словам диетолога, это не так. Большинство заменителей сахара способны замедлить обмен веществ, тем самым только способствуют набору веса.

Миф 4. Углеводы вредят

Слово "углеводы" среди адептов ЗОЖ считается бранью. Диетолог уверяет: углеводы не вредят организму.

Углеводы бывают быстрыми и медленными. Последние способны обеспечивать организм энергией быстрее, чем белки и жиры. Сложные углеводы содержат клетчатку.

Миф 5. Молоко – взрослым

Около у 75% населения есть непереносимость лактозы или казеина. Такие люди не могут переваривать натуральный сахар и белки.

В принципе, для здоровья взрослого человека вообще не нужно пить молоко. Но если вы хорошо переносите лактозу и казеин, то пейте, но только умеренно.