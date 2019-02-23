Индейцы пемон захватили генерала армии Мадуро 23.02.2019, 20:33

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Фото: reuters

Индейцы препятствовали проезду военных к границе

В пятницу группа представителей коренной народности пемон захватила генерала Национальной гвардии Венесуэлы Хосе Мигеля Монтойю, сообщил депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Америко де Грациа.

Венесуэльская армия столкнулась с аборигенами в районе Сан-Франсиско-де-Юруани на границе с Бразилией, передает ТАСС.

Сообщается, что индейцы препятствовали проезду военных к границе, из-за чего последние открыли огонь. В столкновении погибли два представителя пемонов, еще 14 человек были ранены.