Фотограф: Происходящее на ЧЕ в Раубичах выходит далеко за рамки адекватности 23.02.2019, 20:45

Фото: minsknews.by

Андрей Иванов - о театре абсурда, который творился на турнире в Беларуси.

Известный в биатлонных кругах фотограф Андрей Иванов рассказал о проколах в организации чемпионата Европы в Раубичах.

Фотографа цитирует автор материала на российском портале championat.com.

Как сообщил мне в личной переписке коллега и известный в биатлонных кругах фотограф Андрей Иванов, который находится на месте событий, происходящее на европейском первенстве выходит далеко за рамки адекватности. Судите сами.

"Досмотр на биатлоне был всегда. В Рупольдинге был, в Антхольце, в Оберхофе. Есть досмотр на теннисе. Никаких проблем, когда это досмотр. Но не обыск. Когда работают профессионалы — это не создает неудобств. На некоторых стадионах организуют проход для прессы, это ускоряет процесс. Нигде нет хамства. Интересно, что в Тюмени на чемпионате Европы было недовольство обысками. На этапе Кубка мира работали профессионалы, и нареканий ни у зрителей, ни у прессы не было. Ну а отсутствие питания — это нонсенс.

На входе нас заставляли раздеваться. Развод на то, что не заставляли, уже идет. Но проще было раздеться, так как тот, кто проводил обыск, уже вошел в раж и стал угрожать тем, что задержат, будут неприятности. И такое было не только со мной. Моего знакомого представителя одной из сборных усиленно заставляли вынуть все вещи из рюкзака. Просто одежду, которая нормально прощупывалась руками. Прибор для определения металла "досмотрщик" не использовал. Он просто валялся на мокром столе. Людей возмущала некомпетентность этого человека", — рассказывает Иванов.

И это еще не говоря о том, что организаторы элементарно не предусмотрели парковки для автомобилей. Со слов Иванова, в Раубичах происходило буквально следующее.

"Организаторы укатали вдоль обочины песчаную полосу для стоянки автомобилей. Приехал пораньше — занял место. Опоздал — извините. Сегодня +4°С, возможен дождик, и песочек превращается в грязь, в которой автомобиль застревает намертво. Дальше есть 100-150 метров до перехода, который заканчивается ледяной тропинкой вниз, достаточно круто. Дождь к вечеру, возможно, смоет лед, но днем надо быть осторожным".