закрыть
23 февраля 2019, суббота, 23:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Фристайлист Антон Кушнир занял второе место на этапе Кубка мира в Раубичах

1
  • 23.02.2019, 21:20
Фото: belta.by

В финале соревнований олимпийский чемпион уступил только Максиму Бурову.

Белорусский фристайлист Антон Кушнир занял второе место на этапе Кубка мира в Раубичах, сообщает "Прессбол".

В финале соревнований олимпийский чемпион уступил только россиянину Максиму Бурову. Тройку призеров замкнул еще один представитель России Станислав Никитин.

Лыжная акробатика. Кубок мира. Раубичи. Мужчины. Суперфинал

1. Максим Буров (Россия) 120.36

2. Антон КУШНИР (Беларусь) 118.10

3. Станислав Никитин (Россия) 99.12


популярное за неделю

Мнение

«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип
Провальный пикник в горах
Провальный пикник в горах Валерий Карбалевич
«Пересвет» с голым задом
«Пересвет» с голым задом Виталий Портников
Бессилие всесилия
Бессилие всесилия Лилия Шевцова