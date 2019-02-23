Фристайлист Антон Кушнир занял второе место на этапе Кубка мира в Раубичах 1 23.02.2019, 21:20

Фото: belta.by

В финале соревнований олимпийский чемпион уступил только Максиму Бурову.

Белорусский фристайлист Антон Кушнир занял второе место на этапе Кубка мира в Раубичах, сообщает "Прессбол".

В финале соревнований олимпийский чемпион уступил только россиянину Максиму Бурову. Тройку призеров замкнул еще один представитель России Станислав Никитин.

Лыжная акробатика. Кубок мира. Раубичи. Мужчины. Суперфинал

1. Максим Буров (Россия) 120.36

2. Антон КУШНИР (Беларусь) 118.10

3. Станислав Никитин (Россия) 99.12