«Транспортный налог придумать легко – а что с него, кроме поборов?» 24.02.2019, 8:15

1,159

Фото: superauto24.se.pl

Крик души белорусского пенсионера.

Бобруйский Пенсионер Игорь Ананьев написал в редакцию «Вечернего Бобруйска»:

«Лет 30, 20 назад наша Каменского было совершенно нормальной улицей – спокойной, уютной и ровной. А в последнее время она наверное худшая в городе.

В разных районах города много ходил и ездил – и считаю дорогу на Каменского худшей. Ну невозможно ж ездить! А ремонт годами не делают. Я сам вожу машину, так каждый раз мучаюсь.

И это я еще близко от Интернациональной живу, а если б на сотню метров дальше в глубь? Транспортный налог придумать легко – а что с него, кроме поборов? За дорогу плачу, а дороги нету. Так и без машины можно остаться».

Напомним, что белорусские водители не раз высказывали свое возмущение транспортным налогом.

Ставка транспортного налога зависит не только от того, является плательщик физическим или юридическим лицом. Размер итоговой суммы госпошлины зависит от возраста автомобиля, его максимальной разрешенной массы, числа посадочных мест – для автобусов.

Так, за автомобили, которым менее 10 лет и которые проходят техосмотр раз в два года, пошлина уплачивается однократно двойной суммой. Для авто проходящих техосмотр два раза в год госпошлина уплачивается дважды и в полном объеме.

Смотрим, сколько придется заплатить рядовому белорусу за допуск его легкового автомобиля к участию в дорожном движении.

Если масса авто не превышает 1,5 тонны, ставка составит 3 базовые величины, или 73,5 рубля.

Если машина весит от 1,5 до 2 тонн, ставка составит 6 базовых величин, или 147 рублей.

Если машина весит от 2 до 3 тонн, ставка составит 8 базовых, или 196 рублей.

Если вес авто более 3 тонн, ставка налога составит 11 базовых, или 269,5 рублей.