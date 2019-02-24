США и ЕС готовят новый удар по Путину 24.02.2019, 8:46

Когда сдастся Россия?

Реальные доходы россиян за последние пять лет упали на 11%. Курс рубля за этот же период обвалился с 35 до 65 руб./$. Повышение зарплат и пенсий съедает инфляция, а около 20 млн граждан России живут за чертой бедности.

Главная причина падения экономики – политика президента РФ Владимира Путина, который развязал войну против Украины. И в то время как на российском телевидении вещают о победах на всех фронтах: аннексировали Крым, вмешались в конфликт в Сирии, поддержали кредитами президента Венесуэлы, граждане государства-агрессора беднеют с каждым годом.

В 2019-м антироссийские санкции планирует расширить Европейский Союз. Соответствующие решения уже приняты. Кроме того, о готовности поддержать Украину на днях заявил зампред США в ООН.

OBOZREVATEL разобрался, к чему привели антироссийские санкции и удастся ли с их помощью подавить агрессию.

Какие санкции уже действуют и что изменится в 2019-м

Всего против России "ограничительные меры" ввели 62 страны мира, включая ЕС, Украину и США. Согласно отчету Минэкономразвития РФ, речь идет не только о санкциях, но и о других механизмах (например, специальные пошлины). Официально потери от таких мер оценивают в $6,3 млрд.

Реальные потери оценить крайне сложно, уверен аналитик Владимир Мазуренко. Санкции бьют напрямую, например, когда сразу же арестовываются счета, запрещается продажа определенной продукции или инвестиции. Но с другой стороны, следом за этими мерами следует еще один, и иногда более значительный, удар. Объемы инвестиций в провинившуюся страну снижаются, местные предприниматели не могут получить кредиты в развитых странах, менее активно заходят новые технологии и т.д.

Все это с годами приводит к колоссальным потерям и отставанию от соседних экономик. Принятые против России санкции не стали мгновенным ударом, который смог бы остановить агрессию Путина в Украине, однако за пять лет привели к падению доходов, девальвации рубля, замедлению динамики ВВП. Причем этот период совпал с более низкими ценами на нефть, появлению дополнительных расходов, которые идут на войну против Украины и содержание аннексированного Крыма.

Правда, как оказалось, для Кремля легче собрать дополнительные налоги с населения, чем прекратить военную агрессию. В 2018 году россияне практически единогласно (76,6%) выбрали на президентских выборах все того же Владимира Путина, который в целом правит уже около 18 лет, а уже в 2019-м власть пошла на непопулярные меры. Россиянам повысили пенсионный возраст, НДС (с 18% до 20%), приняли решение о росте коммунальных тарифов в два этапа.

И это при том, что в богатой на энергоресурсы России уже сейчас платят за коммуналку больше, чем в зависимой от импорта газа Украине. Российская компания "Домопульт" подсчитала: в среднем до подорожания семья в Хабаровске платила за коммуналку 8 278 руб. (почти 3,5 тыс. грн). В Киеве же средняя сумма в платежках составляет 1,8 тыс. грн (данные Госстата).

"Крымский пакет"

Всего против России действует три пакета санкций. Первый – "крымский". Он, как заявляют в ЕС и США, будет действовать до тех пор, пока РФ не вернет аннексированную территорию. Крымские санкции это "черный список" россиян и жителей украинского Крыма, которые поддержали аннексию. Их не впускают в страны, которые приняли санкции, а личные активы на территории таких государств заморозили. Также ограничения ввели и против отдельных компаний (либо действуют в Крыму, либо выпускают продукцию для полуострова). Они не могут экспортировать товары, иметь счета, получать кредиты в ЕС и США.

Но больнее всего по России ударили секторальные санкции, введенные из-за аннексии Крыма. Они запрещают сотрудничество в военной сфере, сотрудничество (торговля, разработка) вооружений, товаров двойного назначения, технологии для добычи нефти, импорт продукции из Крыма, экспорт технологий в Крым.

"Донбасские пакет"

Изначально большинство стран принимали крымские и донбасские санкции одним решением. Однако после санкции начали разделять. Это политическое решение связано с тем, что санкции, по мнению европейских политиков, должны не наказывать Россию, а стимулировать ее исправить ситуацию. Мол, если разделить два шага – освобождения Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей — добиться результата будет проще.

"Донбасские санкции" также касаются как отдельных физлиц, которые выступают за войну против Украины, так и целых сфер российской экономики. На днях заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что Штаты будут сохранять санкции в силе до тех пор, пока "Россия не выполнит Минские соглашения". "США будут и впредь использовать дипломатические меры, а также санкции и помощь в целях обеспечения безопасности для того, чтобы оказывать поддержку Украине", - заявил он на заседании Генассамблеи.

Несколько недель назад замминистра по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Георгий Тука сказал OBOZREVATEL, что в США уже готовят очередной пакет антироссийских санкций, однако при этом чиновник считает, что потенциал таких мер используется всего на 5-10%, и их нужно усиливать. "Сейчас США объявили, что готовят очередной пакет санкций, который будет "очень-очень". Ну, поживем – увидим", – заявил Тука.

Новый "Азовский пакет"

Европейский Союз 18 февраля одобрил пакет санкций против России за ее агрессию в Азове. Как заявил на своем брифинге замглавы Администрации президента Константин Елисеев: "Евросоюз наконец после некоторой паузы принял важное решение о новом, азовском пакете санкций".

Перечень россиян, которые попали в расширенный санкционный список, на данный момент не опубликован. Однако уже известно, что окончательное решение утвердят в ближайшие две недели. Как сообщают источники, речь идет о расширении "черного списка" ЕС на 8 человек. Те, кто попадает в эти списки, не могут иметь счета в Европейском Союзе, посещать страны ЕС и вести бизнес на их территории.

Санкции связаны с тем, что 25 ноября 2018-го корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

Что будет дальше

Негативно на санкции ЕС может повлиять Brexit, считает эксперт-международник Руслан Осипенко. По его мнению, без Британии континентальная Европа будет лучше договариваться с Россией. "Также ожидается экономическое ослабление европейцев, ведь ВВП Британии второй после немецкого. И также ослабление безопасности, потому что Британия – это ядерное государство", – перечислил прочие угрозы Осипенко.

Российский оппозиционный политик Константин Боровой уверен, что и сейчас ЕС обходится малой кровью. Так, наказание за агрессию в Азовском море – это, по мнению Борового, "достаточно символическое действие со стороны ЕС". Мол, эффективность персональных санкций – очень низкая.

"Самые страшные для России санкции это те, которые ввела бы сама Украина. Причем не санкции в традиционном смысле, а успехи в реформах армии, в экономической и политической системе", – уверен российский политик.

К слову, Украина также имеет рычаги влияния на экономику РФ. Как признали в российском минэкономразвития, украинские "ограничения" по объемам нанесенного экономики страны-агрессора вреда занимают вторую позицию из 62 стран. При этом торговля между Украиной и Россией до сих пор продолжается. Более того, если учитывать каждую страну ЕС отдельно, РФ остается главным торговым партнером.