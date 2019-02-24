«У них там брат на свате и кума на подхвате» 24.02.2019, 8:54

Фото: Минск-Новости

Почему бунтуют минские водители троллейбусов.

Редкое для отечественных профессиональных сообществ явление случилось на прошлой неделе: группа водителей троллейбусов коллективно пожаловалась на рабочие условия в прокуратуру и в Минтруда и соцзащиты. По мнению водителей, работающих преимущественно в столичном парке N ГП «Минсктранс», их права на безопасные условия труда и отдыха существенно нарушаются, пишет «БелГазета».

Коллективное заявление на 6 страницах вмещает в себя много заслуживающих внимания фактов, но с такого рода документами привычнее работать людям, исправно занимающимся по роду службы переписками, отписками и прочими «писками». Гораздо увлекательнее послушать самих водителей. Выражаются они колоритно и доказательно, а ситуацию знают намного лучше, чем представители органов, которым еще только предстоит рассмотреть совокупный крик души.

Водитель троллейбуса, пожелавший остаться неназванным: «В одном парке начальник, жена его в другом парке отдел кадров возглавляет, а дочка у них тоже в троллейбусном парке большим специалистом работает. И все под одной фамилией, никого не стесняются

«Прокатимся с ветерком и матерком, - улыбчиво зазывает к себе в кабину один из наиболее активных во всей этой истории водителей троллейбуса, - давайте только обойдемся без имен и фамилий пока. Потому что могу ведь и не дождаться ответа на наше обращение. У нас же как? Чуть что - иди в отдел кадров и увольняйся, никто тебя здесь не держит. Зато в самом «Минсктрансе», б…ь, кого только нет - у них там брат на свате и кума на подхвате. Совсем уже ох…ли! В одном парке начальник, жена его в другом парке отдел кадров возглавляет, а дочка у них тоже в троллейбусном парке большим специалистом работает. И все под одной фамилией, никого не стесняются, семейная династия».

С ходу водитель переходит на конкретику: «Вот перед нами другой троллейбус едет. Он левый поворотник включил, а у него габариты и правый стоп-сигнал заморгали заодно. Это о чем говорит? О том, что короткое замыкание в электропроводке. Мы же током постоянно пассажиров бьем во время посадки. А не говорят об этом сильно, потому что почти все такие происшествия на месте решаются.

Договариваешься с пострадавшим, кому-то 100 рублей достаточно, а кому-то и три листа американских надо дать. Но для водителей это все равно выгоднее, чем официально все оформлять. Потому как за такое премий и надбавок на три месяца, минимум, лишают. Это больше тысячи в рублях точно выходит».

«Недавно слышали, как водитель автобуса в Уручье в столб въехал? - интересуется водитель троллейбуса, остановившись на светофоре. - Резонансный случай, но ситуация в целом типичная. Водителю плохо стало, язва открылась. Он диспетчеру набрал, так, мол, и так. А тот ему говорит: высаживай пассажиров и давай потихоньку в парк. Пришлось так и сделать, но в пути совсем мужика прихватило, он потерял сознание и в столб въехал, а самого потом в больнице чуть откачали».

Ситуации, когда в администрациях транспортных парков всеми силами пытаются не допустить утечки информации о чрезвычайных происшествиях, опытный водитель перечисляет одну за другой, после чего разъясняет: «У них главная задача - чтобы в отчетах и по бумагам было все хорошо. Мы, мол, тебя прикроем, матпомощь дадим, оближем со всех сторон и все такое. Хотя по итогу все это обман, как правило. Коврижек наобещают, а потом кидают всех поголовно».

Несмотря на то, что по телевизору белорусам нередко рассказывают об успехах «Белкоммунмаша», где производят трамваи и троллейбусы, положение вещей изнутри выглядит не столь дивно и чудесно, как на голубых экранах: «За последние два года ни одной новой машины ни в один парк в Минске точно не поступало. У нас же типа электробусы сейчас в моде. Только кому они нах...р нужны по цене почти в полмиллиона баксов за штуку? Да и в троллейбусах что вообще белорусского? Стекло, плафоны, поручни и сиденья вроде. Остальное из Китая, Чехии, России, Венгрии, Германии, Италии. И с автобусами на МАЗе то же самое, в них только двигатель не убиваемый, потому что «Мерседес».

«Я не хочу сказать, что среди водителей все прямо золотые и блестят, - объективно рассуждает водитель, отсчитывая на остановке пассажиру сдачу после покупки талона. - Но дело ж не в этом. Хотим просто показать, что ситуация с техсостоянием общественного транспорта плачевная. Износ резины практически на всех троллейбусах выше нормы. Стеклоочистители и фары так работают, что лучше б вообще не работали. Спидометры, подогрев зеркал и кондиционеры не функционируют. У водителей кресла кирпичами подпирают, чтобы ехать можно было. На некоторых диспетчерских станциях моим коллегам даже в туалет сходить некуда. И в профсоюзы наши официальные в парках по этим вопросам обращаться смысла нет. Все, что они могут сделать, - это набор конфет к Новому году дать и путевку на Волму выделить, чтобы люди могли там спину подлечить и печень подсадить».

Наше общение подходит к концу, оборотный рейс в полтора часа по одному из столичных маршрутов заканчивается там же, где и начинался, - в районе вокзала. Троллейбус притормаживает на остановке, раздается немного необычный звук, словно кто-то в салоне громко испортил воздух. «Вот, кстати, - поднимает вверх указательный палец водитель, - слышно? Это у меня тормоза такие. Потому что только одну колодку поменяли, а вторую оставили старую. А ведь тормозная система - это основа безопасности. Вот вы у гендиректора «Минсктранса» спросите, он в своем автомобиле тоже тормозные колодки не парно, а по одной меняет? Что-то я сомневаюсь, что Леонтий Трифонович Папенок так делает. Если не захочет вам отвечать, то мы у него самостоятельно полюбопытствуем. У нас в общей группе в «Вайбере» за пару дней 300 человек под обращением подписались. А всего водителей в Минске тысячи три где-то. Так что скоро мы у него и сами спросим».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Ярошук, председатель ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов»:

- Какая-то реакция на обращение водителей троллейбусов будет, но принципиально условия и оплата их труда не изменятся. Система городского транспорта, как и вся экономика страны с архаичными формами управления, неэффективна, и никаких улучшений для работников, включая водителей троллейбусов, не сулит. Схожие проблемы характерны для всех отраслей. Такова цена отказа власти осуществлять перемены в экономике. Другое дело, что находящиеся на срочных контрактах и работающие в условиях репрессивного трудового законодательства работники боятся и предпочитают не протестовать, чтобы не навлечь на себя увольнение или наказание в виде штрафов. А их сумма может достигать трех четвертей заработка!

А профсоюзы на предприятии - это лишь придаток администрации. Об их способности решать проблемы работников говорит тот факт, что водители троллейбусов обратились не к ним, а в Минтруда и в прокуратуру. Нет к ним доверия ни на уровне предприятий, ни на уровне отраслей, ни на национальном уровне.

Один пример. На предприятиях, где действуют независимые профсоюзы, входящие в БКДП, зарплата в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране. Второй пример. Несколько лет назад водители карьерных самосвалов на «Граните» в Микашевичах, протестуя против низких зарплат, создали независимый профсоюз. Чтобы заставить людей уйти из него, водителям повысили зарплату в 4 раза. Добившись цели, администрация существенно снизила уровень зарплат. Поэтому мой совет водителям троллейбусов - для борьбы за свои права и интересы создавайте независимый профсоюз. Но, создав, ни за что не соглашайтесь уходить из него.