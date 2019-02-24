Замаранный мундир 6 Валерий Коронкевич

24.02.2019, 9:34

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Политика в сфере подготовки госслужащих последнее 25 лет претерпевает не революционные, а деградационные изменения.

После развала СССР, при полной бесконтрольности отбора во власть туда лезли все, кто ни попадя. И надо ответственно констатировать, что не самые одаренные, талантливые и порядочные.

Идя по пути наименьшего сопротивления трудностям, перестраивая свою психологию на ходу, теряя ориентиры, новое поколение руководителей, выбрало другие способы и тенденции, находит более легкие пути для продвижения по службе, личного обогащения и сладкой жизни.

Поясняю. Те кого отсеивали, не допускали во власть по производственным, моральным и этическим качествам, всеми правдами и неправдами смогли войти на престол госслужбы. Использовав различные методы шельмования и дезинформации своих оппонентов. Пример из своей личной жизни.

Заглянув в архив райисполкома, попросив посмотреть свою папку из резерва кадров, нашел там её пустой, все документы моих 15 лет работы в структурах госслужбы были изъяты и уничтожены – это лучший путь убрать конкурента. Я наше виновника, но бог ему судья. И не только я такой один.

На то время председателем исполкома был не безвестный в наше время в области человек. При подготовке первого голосования за президента он был явным сторонников Вячеслава Кебича, он в числе пяти членов группы поддержки его кандидатуры на выборах, получил в подарок именные часы. После второго тура голосования, и преимущества А. Лукашенко, на выборах, он в первых рядах побежал на почту и дал поздравительную телеграмму последнему.

И таких перевертышей, как он сегодня во власти и госслужбе хоть пруд-пруди.

Президент давно видел и видит, что престиж госслужащего падает, мы повторяем путь наших соседей, так как постоянно мы слышим об арестах и посадках высокопоставленных чиновников, лауреатов премии «Из кус ТОВ!», и ударники «Кому нести чего куда». Во власть попадают далеко не подготовленные, а в большой мере случайные люди.

Идея найти модель подбора, учебы и расстановки кадров не нова, но видя провалы в ней, в виде тотальной коррупции, собственного обогащения, полного отторжения государственных интересов и привело страну к кадровой яме.

А академия при Лукашенко не только не сняла остроты вопроса, а, наоборот, дала площадку обмена опытом для коррупционных схем, методикам ухода от налогов, грамотного и безопасного метода пиления бюджета. Не говорю о том, сколько чиновников уличили в этом, и привлекли к ответственности

К слову сказать, что бы вырастить госслужащего, а самое главное патриота, настоящего человека, в данное время это практически невозможно. Сын или дочь государственного преступника, не будут мягкими и пушистыми. Они на генетическом уровне унаследовали все замашки, традиции и инстинкты своих родителей, а другие, во власть, при существующей системе никак не попадут.

Изучая общественное мнение по данной теме, и выслушав мнения различных категорий населения района, пришел к следующим выводам. Наиболее популярным является более жёсткое наказание коррупционеров. С вилами и лопатами отправлять отрабатывать украденную сумму до полного возмещения ущерба.

Я уже озвучивал свое предложение о том, что бы отпрыски всех уличенных и осужденных госслужащих в течение двух поколений никоем образом не смогли попасть во власть. И это предложение решало бы половину проблем, документа подготовленного экспертами и учёными, мало бывавших на приеме у чиновников и госслужащих. А стоило бы спросить и народ, который не всегда уходит с таких мероприятий радостным за правдивое и грамотное решение его проблемы или вопроса.

Скажу следующее, не для никого не секрет, что и в былые времена СССР все это было: и охоты, и гулянки, и так-далее. Но это было не в таких масштабах и не так громко и публично афишировалось в средствах массовой информации.

Валерий Коронкевич, 6tv.by