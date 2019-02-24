Гриценко выиграл суд против Центризбиркома Украины 24.02.2019, 10:11

Анатолий Гриценко

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Действия ЦИК признали незаконными.

Верховный суд Украины обязал Центральную избирательную комиссию рассмотреть заявление кандидата в президенты Украины, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко о внесении изменений в постановление ЦИК о доступе в Государственный реестр избирателей.

Об этом 23 февраля Гриценко написал на своей странице в Facebook, сообщает УНИАН.

"Выиграли в Верховном суде по моему иску к ЦИК. Суд признал действия ЦИК противоправными и незаконными", - отметил Гриценко.

По его словам, суд "заставил ЦИК собраться на заседание и рассмотреть заявление о предоставлении доступа к Реестру избирателей".

Гриценко добавил, что намерен обратиться в прокуратуру с требованием привлечь главу ЦИК к уголовной ответственности, поскольку ему предоставили доступ к Реестру избирателей.

Напомним, что Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию.

"Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК", - объяснил тогда Гриценко. Суд отказал Гриценко в иске против Центральной избирательной комиссии, но в ответ он подал апелляционную жалобу.