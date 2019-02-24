Лавров об объединения Беларуси и России: У нас простая позиция, и она разделяется Лукашенко 24 24.02.2019, 10:13

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Глава МИД РФ анонсировал новые договоренности по «интеграции».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что российско-белорусская рабочая группа по развитию интеграции поможет достижению определенных договоренностей между странами. Об этом он заявил интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix, комментируя заявления о возможности объединения России и Беларуси.

Один из журналистов задал вопрос российскому министру, как он оценивает слова Лукашенко о том, что Беларусь готова объединиться с Россией? «Готова ли Россия к такому шагу?», — спросил журналист у Лаврова.

«Вокруг этого вопроса слишком много эмоций, журналисты многое додумывают и дописывают. У нас очень простая позиция, и она разделяется Лукашенко. Есть договор о создании Союзного государства Беларуси и России, в нем изложены те договоренности, которые легли в основу Союзного государства. Они касаются взаимодействия в экономике, финансах, в сфере политической и внешнеполитической координации», — сказал Лавров.

Как отметил министр, рабочая группа двух стран по интеграции должна посмотреть, «насколько договоренности той эпохи на сегодняшний день выполнены», и что требуется сделать, учитывая современное состояние развития государств. «Ровно об этом и идет речь, поэтому мы готовы продолжать сотрудничество настолько, насколько готова это делать сама Беларусь. Видимо, из этого же исходит и белорусская сторона. Значит, мы договоримся о чем-то, я уверен в этом», — заключил глава МИД РФ.