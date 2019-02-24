Хуан Гуаидо: Для обеспечения свободы родины открыты все варианты 24.02.2019, 10:56

Хуан Гуаидо

Фото: EPA

Временный президент Венесуэлы выступил с официальным обращением к мировому сообществу.

Лидер оппозиции Венесуэлы, временный президент страны Хуан Гуаидо заявил, что для разрешения ситуации в стране нужно иметь в виду любые варианты.

"Сегодняшние обстоятельства заставляют принять меня решение: официально заявить международному сообществу иметь открытыми все варианты для обеспечения свободы родины, которая борется и продолжит бороться. Надежда родилась не для того, чтобы умереть", - написал он в Twitter.

Напомним, что 5 февраля военнослужащие венесуэльской армии, подконтрольные Мадуро, заблокировали мост на границе с Колумбией, по которому в страну должны были доставить гуманитарную помощь.

Гуманитарную помощь из США, помимо Колумбии, доставили уже в Бразилию и на Кюрасао. Мадуро принял решение перекрыть границы.

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, которого ряд стран мира признали руководителем страны, заявил, что гуманитарная помощь поступит в Венесуэлу 23 февраля. Он сформировал колонну из автобусов, которая направилась из Каракаса к колумбийской границе. Противники Мадуро надеются забрать доставленные туда еду и лекарства.

23 февраля на границе Колумбии и Венесуэлы сожгли три из четырех грузовиков с гуманитарной помощью, сообщает El Nacional.