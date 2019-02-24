В России проходят акции памяти Бориса Немцова 24.02.2019, 11:19

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Фото: reuters

(Обновляется) Первыми на митинги вышли жители Сибири.

Сегодня во многих городах России и зарубежья проходят акции памяти российского политика Бориса Немцова, который был убит на Большом Москворецком мосту в Москве четыре года назад, 27 февраля 2015-го. «МБХ медиа» ведет хронику событий.

11:54

Начинается акция в Ярославле, где организаторы хотели провести марш, однако власти отказали, сославшись на то, что на всем протяжении предполагаемого шествия будет проходить бег в мешках.

В результате организаторам разрешили пикет без звукоусилительной аппаратуры.

11:46

В Перми митинг памяти Бориса Немцова начался с шествия от памятника Скорбящей матери на Егошихинском кладбище. Сам митинг будет проходить у памятника жертвам политических репрессий.

В акции пока принимают участие около 100 человек, сообщает корреспондент «МБХ медиа».

10:32

Акция памяти Бориса Немцова прошла в Иркутске в виде пикета, в ней приняли участие около 35 человек, сообщает «БГ Иркутск».

Фото: Захар Сарапулов

Акцию организовало иркутское региональное отделение партии ПАРНАС, к ней присоединились активисты «Яблока» и местного штаба Навального. Первоначально организаторы подавали уведомление на другую площадку — у скульптуры «Бабр», но чиновники отказали активистам. В итоге мероприятие согласовали на площади 50-летия Октября.

10:14

Акция памяти Немцова в Москве начнется в 13:00. «МБХ медиа» будет вести прямую трансляцию.

10:10

Семья политика Бориса Немцова заявила, что следствие ничего не делает, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства политика. Об этом сообщила адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы его дочери Жанны, передает «Интерфакс».

«За все это время, к сожалению, следствие ничего не сделало, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства Бориса Немцова. Конечно, это очень печально и складывается ощущение, что именно политика влияет на то, что организаторы и заказчики не установлены и не понесли заслуженного наказания», — сказала адвокат.

Она отметила, что за все время потерпевшим так и не удалось добиться от следствия информации о ходе расследования.