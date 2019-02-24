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Фотофакт: В Бресте требуют остановить скандальную стройку на месте еврейского гетто

  • 24.02.2019, 11:32
Фото предоставлено читателем

Стрит-арт обращение сделано в том числе и на идиш.

В Бресте возле скандальной стройки на месте массового расстрела узников еврейского гетто появилось стрит-арт обращение от имени Анны Франк – символа жертв еврейского народа Второй мировой войны. В нем на идиш и русском языке требуется прекратить строительные работы, сообщил сайту Charter97.org читатель.

Фото предоставлено читателем

Участок под элитную застройку в самом центре города был отдан частному застройщику прямо в месте массовых расстрелов, хотя законодательство запрещает строительство в таких местах. Уже на первом этапе развернувшейся стройки были найдены останки сотен, а возможно и тысячи людей.

Вначале городские власти под давлением общественности обещали прекратить стройку и заложить мемориальный сквер. Но деньги и взятки для наших чиновников затмевают элементарную человеческую совесть, и об этом быстро забыли. Строительство продолжается ударными темпами, извлечение останков ведется без должного контроля общественности.

Например, вопиющим стал факт обнаружения останков на подсыпке одной из дорог на окраине Бреста.


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