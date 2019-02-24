Антон Кушнир: Да, медаль не золотая, но это победа для всей Беларуси 1 24.02.2019, 11:43

Спортсмен поделился эмоциями после «серебра» на домашнем этапе Кубка мира.

Белорусский фристайлист Антон Кушнир поделился эмоциями после завоевания серебряной медали на домашнем этапе Кубка мира в Раубичах, пишет tribuna.com.

– Очень рад и доволен той поддержкой, которую мне оказали зрители. То, что вся страна так переживала, придавало сил и позволяло чувствовать этот этап по-настоящему домашним. Здорово, что наша команда справилась, и нам удалось завоевать медаль. Пусть второго уровня, не золотую, но это спорт. Я допустил небольшую ошибку перед приземлением. Думаю, мы еще проанализируем выступление на видео. Но я все равно рад, что в меня верили и верят. Это победа для всей Беларуси. Да, медаль не золотая, но это все равно победа.

– Главный тренер – Николай Козеко – после чемпионата мира говорил о том, что у тебя проблемы со спиной и под вопросом было даже твое выступление на чемпионате мира. Откуда силы и эмоции и как сейчас себя чувствуешь?

– Сейчас я очень хочу «докатать» сезон, проехав все этапы Кубка мира. Были мысли о том, что нужно лечь в больницу. Мы съездили в Москву попробовать минимально прокатить программу с минимальным количеством прыжков. В Беларуси же прошли уже полноценный этап, и я надеюсь, что до Китая меня еще хватит.

– Доволен тем, как сегодня выступил?

– Доволен, хотя в конце мог все сделать чуть лучше. Жаль, что немного подработал ногой. Плюс перед финальным прыжком усилился ветер. Мы сделали корректировку, но когда уже подъезжал к трамплину, осознал, что скорость где–то на километр в час меньше, чем мы рассчитывали. В итоге, старался выпрыгнуть настолько, сколько мог, чтобы судьям не так хорошо была заметна амплитуда. Пришлось подсогнуться, но этого оказалось достаточно для попадания в суперфинал. Очень этого хотел.