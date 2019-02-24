В Витебске пенсионер воюет с водителями из-за незаконной парковки возле магазина 5 24.02.2019, 12:32

Фото Сергея ЛЯШУКА

Водитель с 44-летним стажем вдруг оказался на стороне пешеходов.

Местом «битвы» стала небольшая площадка возле магазина «Веста» №138 (улица Чкалова), которую стали использовать как парковку для автомобилей. Таким положением дел возмутился житель Витебска Вячеслав Фролов, который обратился с жалобой в редакцию «Витебских вестей».

«Жители близлежащих домов оставляют здесь на ночь автомобили. Но основное беспокойство вызывает движение машин днем, во время работы магазина. Они проезжают буквально у его витрин, некоторые паркуются прямо у крыльца, мешая людям и угрожая их безопасности. А ведь в магазин ходят пожилые люди и дети. Я сам профессиональный водитель с 44-летним стажем и считаю такую ситуацию ненормальной», — прокомментировал ситуацию мужчина.

Исходя из ответа, полученного за подписью начальника управления ГАИ УВД облисполкома полковника Михаила Дядичкина, «разбор полетов» закончился рейдом.

Сотрудниками ДПС были проведены рейдовые мероприятия для привлечения к административной ответственности лиц, допускавших нарушение установленных правил парковки. Кроме того, по данному факту направлена информация в администрацию Первомайского района Витебска для рассмотрения вопроса установки декоративного ограждения возле магазина.

После, исходя из рассказа Вячеслава Фролова, на въездах на «проблемную» площадку были установлены бетонные полусферы. Так площадка освободилась от транспорта, а жители микрорайона, по словам мужчины, освободились от тревог за себя и за детей.

Но идиллия длилась недолго: позже бетонные полусферы кто-то сдвинул, и они оказались под кучей снега. Это снова открыло подъезд для автомобилей. В том числе, сокращая путь по зеленой зоне, рискуя оставить местность без газона весной.

По словам Вячеслава Фролова, он несколько раз делал замечания водителям, но получал в свой адрес угрозу или вопрос: «Тебе больше всех надо?».