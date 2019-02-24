Брестчане придумали новую тактику борьбы с аккумуляторным заводом 24.02.2019, 12:56

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Активность протестующих возрастет.

Горисполком Бреста снова запретил проведение четырех митингов против аккумуляторного завода. По два митинга намечались 23 и 24 февраля на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий, сообщил «Брестской Газете» правозащитник Роман Кисляк.

Уведомления на проведение митингов жители Бреста, борющиеся против аккумуляторного завода, подали в горисполком еще 8 февраля.

На поданные уведомления Брестский горисполком ответил, что проведение митингов недопустимо в связи с запланированными ранее на данной площадке в эти дни мероприятиями, посвященными Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

«С начала марта мы будем подавать уведомления на проведение митингов не только в выходные, но и в будние дни», – рассказал Роман Кисляк.

Заявок подано уже на 64 митинга, 13 демонстраций и 12 пикетов. Из них судьба 8 митингов еще не решена. Удовлетворили только одну – на проведение митинга «Брестчанки против свинца». Отказано в 80 массовых мероприятиях.